Fat, sfida dhe mesazhe nga yjet – Ja 3 shenjat më me fat dhe 3 që duhet të kenë kujdes sipas Brankos për të shtunën, 3 maj 2025

Në këtë të shtunë pranverore, 3 maj 2025, Branko na ofron një hartë yjore të pasur me frymëzim, mundësi të reja dhe paralajmërime të mençura.

Disa shenja do të udhëhiqen nga një energji e ndritshme që i çon drejt fitoreve emocionale dhe profesionale, ndërsa të tjera duhet të tregojnë më shumë kujdes në vendime, komunikim dhe marrëdhënie.

Më poshtë gjeni përzgjedhjen e 3 shenjave më me fat dhe 3 që duhet të jenë të kujdesshme, sipas ndikimeve astrologjike të kësaj dite.

3 shenjat më me fat të ditës

1. Akrepi (23 tetor – 22 nëntor)

Energjia pasionante e kësaj të shtune e vendos Akrepin në qendër të ngjarjeve. Sot ndjen dëshirën për të qenë i drejtpërdrejtë, për të thënë të vërtetën pa filtra dhe për të sqaruar çështje që kanë qenë të mjegullta. Ky guxim emocional të hap dyer të reja në dashuri – sidomos për beqarët që mund të kapin një shikim të veçantë. Edhe në familje dhe punë, zëri yt do të dëgjohet më qartë. Është dita jote për t’u shprehur dhe për të ndriçuar errësirën me vërtetësinë tënde.

2. Peshqit (20 shkurt – 20 mars)

Një ditë e magjishme për ndjeshmërinë dhe frymëzimin. Peshqit sot janë poetët e zodiakut, të mbështetur nga yje që nxisin vizione të thella, emocione të pastra dhe ndjenja të thella dashurie. Një mesazh ose një ëndërr mund të të tregojë rrugën drejt një çlirimi emocional. Në dashuri, je gati të flasësh nga zemra. Në punë, ndjeshmëria jote mund të sjellë ide kreative. Mos harro t’i japësh vetes pak qetësi – muzika, arti ose natyra janë ilaçi më i mirë sot.

3. Ujori (21 janar – 19 shkurt)

Një ditë për të shkëlqyer me origjinalitetin tënd. Ujori është sot në formën më të mirë të tij: i pavarur, kurioz dhe i hapur ndaj eksperiencave të reja. Idetë vijnë natyrshëm dhe të tjerët i vlerësojnë. Lidhjet e reja, pasionet spontane dhe një ndjesi rilindjeje e përshkon këtë ditë. Kujdes vetëm të mos lëshohesh në vendime impulsive: përndryshe, dita është për t’u shijuar.

—

3 shenjat që duhet të kenë kujdes

1. Bricjapi (22 dhjetor – 20 janar)

Dita kërkon ngadalësim dhe vëmendje. Bricjapi ndjen lodhje mendore, shqetësime të grumbulluara dhe një dëshirë për të mbajtur gjithçka nën kontroll. Por sot, Branko të këshillon të ndalosh dhe të dëgjosh veten. Në marrëdhënie ka nevojë për më shumë butësi e ndarje përgjegjësish, ndryshe mund të thellohen distancat emocionale. Mos harro: edhe ti ke nevojë për mbështetje.

2. Shigjetari (23 nëntor – 21 dhjetor)

Edhe pse i entuziazmuar për udhëtime apo projekte të reja, sot Shigjetari duhet të bëjë kujdes me tensionet në familje apo me të afërmit. Jo të gjithë janë në të njëjtën frekuencë si ti, dhe është e rëndësishme të tregosh më shumë durim. Në dashuri, një distancë e vogël mund të bëhet e dobishme, por vetëm nëse është me mirëkuptim. Mos u nxito të bësh gjithçka vetë: ndonjëherë, të ndalesh është zgjedhja më e mençur.

3. Peshorja (23 shtator – 22 tetor)

Një ditë për t’u rikthyer tek vetja dhe për të dëgjuar trupin. Peshorja, e cila zakonisht kërkon harmoni, sot mund të përballet me ndjeshmëri të lartë dhe pasiguri. Në dashuri, është koha për biseda të hapura dhe të sinqerta. Në punë, ndoshta do të marrësh një vlerësim, por mos e harro: shëndeti dhe mirëqenia emocionale kanë përparësi. Kujdes me shenjat që të jep trupi – ato nuk duhen neglizhuar. /noa.al

