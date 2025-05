Horoskopi i Brankos për të shtunën, 3 maj 2025: Pasqyra e plotë astrologjike për çdo shenjë: ditë zgjedhjesh, sinjale ndjenjash dhe mundësi të reja

Të dashur lexues, ja ku jemi në takimin tonë të përditshëm me yjet dhe mesazhet e tyre. E shtuna e 3 majit 2025 sjell me vete një qiell që flet qartë: është koha për të marrë vendime të rëndësishme, për të ndjerë më thellë dhe për të parë përreth me sytë e shpirtit, jo vetëm me mendjen.

Disa do ndihen të shtyrë drejt ndryshimeve të vogla që do sjellin ndikime të mëdha, të tjerë do përjetojnë çaste të buta që mbartin brenda tyre një forcë të madhe rigjenerimi.

Në këtë ditë pranverore, që i ngjan një drite të freskët pas një nate të gjatë, astrologu Branko na udhëzon me mençuri, me intuitë dhe me delikatesë drejt vetes dhe të tjerëve. Ja si do të rrjedhë kjo ditë për çdo shenjë të zodiakut:

Dashi (21 mars – 20 prill)

Ti je motori që ndez fundjavën. Ndjek instinktin, por mos harro detajet.

E shtuna, i dashur Dash, të vendos në qendër të skenës. Energjia jote është në maksimum dhe Hëna të buzëqesh me një dhembshuri të veçantë. Je gati të zgjidhësh diçka që ka mbetur pezull: ndoshta një telefonatë, një çështje pune apo një takim dashurie. Branko të këshillon të besosh në instinktet e tua, por të mos harrosh të lexosh me kujdes të gjitha hollësitë, sidomos nëse do të firmosësh një dokument apo marrëveshje. Ata që të rrethojnë mund të mos jenë në të njëjtin ritëm me ty, por kjo nuk është një pengesë – është thjesht një ftesë për të komunikuar më mirë. Në dashuri, mund të lindin shkëndija që, nëse ushqehen me butësi, mund të kthehen në flakë të ngrohta dhe ndriçuese.

—

Demi (21 prill – 20 maj)

Qetësia dhe bukuria të ndjekin në çdo hap. Kujdesu për trupin, shpirtin dhe zemrën.

I dashur Dem, kjo e shtunë vjen me aromën e pranverës dhe stabilitetit që ti kaq shumë e çmon. Me Venusin që përkëdhel shenjën tënde, emocionet marrin përmasa më të thella dhe më të sinqerta. Horoskopi i Branko-s të këshillon të përkushtohesh ndaj gjithçkaje që sjell bukuri dhe paqe: një kopsht, një shëtitje në natyrë, një moment arti ose ndjeshmërie. Energjitë planetare të favorizojnë në dashuri – një marrëdhënie mund të bëhet më intensive, ndërsa për ata që janë vetëm, një takim i papritur mund të sjellë shumë emocione. Në aspektin profesional, rishiko një çështje financiare me kujdes. Hëna të fton të dëgjosh trupin tënd dhe të marrësh kohën që të nevojitet për pushim dhe mirëqenie.

—

Binjakët (21 maj – 21 qershor)

Fjalët kanë peshë sot. Rikthehu tek projektet dhe lidhjet e lëna pezull.

I dashur Binjak, e shtuna e 3 majit të gjen kurioz, i vëmendshëm dhe i gatshëm të hidhesh në përvoja të reja. Planeti yt mbrojtës, Mërkuri, bashkë me Venusin, të dhuron një aftësi të mrekullueshme për të komunikuar me mençuri dhe për të lexuar mes rreshtave. Ky është momenti ideal për të rigjallëruar një marrëdhënie të vjetër apo për të rikthyer një projekt të braktisur. Sipas Branko-s, mund të marrësh një mesazh të rëndësishëm – kontrollo e-mail-et, mesazhet apo sinjalet që jeta të dërgon. Në dashuri, çiftet do ndihen më të hapur ndaj dialogut, ndërsa beqarët do kenë mundësi për flirtime të lehta e të ëmbla. Kujdes, mos shpërndaj energjinë në shumë drejtime. Organizohu, përqendrohu, merr frymë thellë.

—

Gaforrja (22 qershor – 22 korrik)

Ndjeshmëria është forca jote. Mos lejo e shkuara të errësojë të tashmen.

E dashur Gaforre, kjo e shtunë të përfshin emocionalisht dhe të shtyn të kërkosh butësi dhe mbështetje. Hëna ndikon thellë në shpirtin tënd, duke të bërë më intuitiv, por edhe më të ndjeshëm. Horoskopi i Branko-s të fton të mos fshihesh pas kujtimeve të dhimbshme: përpara ka rrugë të ndritshme, sidomos tani që dikush dëshiron të ecë përkrah teje. Në familje mund të ketë tensione për t’u sqaruar, por një buzëqeshje e sinqertë do mjaftojë për të shuar çdo keqkuptim. Lajme të mira për ata që punojnë në fusha krijuese apo edukative. Në dashuri, dorëzohu ndaj ndjenjave, por mos mbyll zemrën përballë nevojës për komunikim.

Peshorja (23 shtator – 22 tetor)

Fryma e baraspeshës dhe një kthim në qetësi të thellë.

E shtuna për ty, e dashur Peshore, fryn si një erë e lehtë pranverore që pastron mendjen dhe zbut zemrën. Pas ditësh me ngarkesë, më në fund mund të marrësh frymë thellë dhe të ndjesh përsëri qetësinë. Horoskopi i Branko-s të fton të dëgjosh ndjenjat më të sinqerta që ke brenda vetes. Në punë, mund të vijë një vlerësim apo konfirmim që e ke pritur. Në dashuri, ndikimi i Hënës të ndihmon të hapesh dhe të sqarosh keqkuptime: nëse ke diçka për të thënë, thuaje tani. Është moment i mirë edhe për të shprehur kreativitetin. Mos neglizho trupin – shenja të vogla fizike mund të jenë sinjale të shpirtit që kërkon më shumë vëmendje.

—

Akrepi (23 tetor – 22 nëntor)

Pasioni për të vërtetën dhe fuqia për t’u përballur pa frikë.

E shtuna të gjen në një gjendje të mbushur me intensitet emocional. Akrep i dashur, ti ndjen gjithçka me thellësi, por sot kjo thellësi vjen me një ngjyrim pasioni dhe një nevojë të fortë për të qenë i ndershëm me veten dhe të tjerët. Horoskopi i Branko-s të shtyn të përballesh me atë që të shqetëson – me guxim dhe pa justifikime. Në dashuri, rrugë të reja hapen për beqarët, ndërsa në punë, mund të lindin tensione me kolegët. Kujdes – polemikat e kota nuk do të të ndihmojnë. Përqendrohu në atë që vlen dhe ruaj energjinë për sfidat që kanë kuptim të vërtetë.

—

Shigjetari (23 nëntor – 21 dhjetor)

Një thirrje për aventurë dhe një mundësi për rritje mendore.

Shigjetar, kjo e shtunë të thërret – edhe nëse nuk është një udhëtim i madh, një libër i ri, një ekspozitë, apo një bisedë ndryshe mund të ndezë dritën e mendjes tënde. Branko të këshillon të jesh më tolerant sot, sidomos në marrëdhëniet familjare. Jo të gjithë ecin me ritmin tënd të zjarrtë, por të duan për atë që je. Në dashuri, një shkëputje e lehtë mund të përforcojë lidhjen. Beqarët mund të takojnë dikë që i habit. Në fushën profesionale, një mundësi po shfaqet në horizont – mos e shpërfill. Kap momentin dhe përdore për të ndërtuar diçka të qëndrueshme.

—

Bricjapi (22 dhjetor – 20 janar)

Ndalo, dëgjo dhe shiko brenda vetes për përgjigjet që ke kërkuar jashtë.

Bricjap i dashur, kjo e shtunë të kërkon të ulësh ritmin. Hëna të flet me zë të qetë, por me fjalë që prekin drejt në thelb. Branko të sugjeron të mos kërkosh më jashtë ato që tashmë i ke brenda vetes. Në dashuri, partneri ka nevojë për siguri dhe afërsi – mos hezito ta japësh. Në punë, është koha për të konsoliduar çfarë ke ndërtuar, jo për të shpikur rrugë të reja. Financat janë stabile, por shmang shpenzimet impulsive. Rekomandohet një ecje në natyrë, një melodi e qetë, apo një çast vetmie për të ushqyer shpirtin.

—

Ujori (21 janar – 19 shkurt)

Një ditë për të krijuar, për të lidhur ura të reja dhe për të shkëlqyer si ti di.

E shtuna për ty, Ujor krijues dhe i lirë, është një faqe bosh që pret të shkruhet me ide, frymëzim dhe ndjenja të reja. Branko të fton të lësh të lirë origjinalitetin tënd – mos e mbys frymëzimin. Sot mund të takosh dikë të ri, të zbulosh një pasion të papritur apo të ringjallësh një lidhje që ishte zbehur. Beqarët janë tërheqës, por mos e tepro me spontanitetin – impulset e forta mund të çojnë në veprime të pakujdesshme. Në punë, shty vendimet për më vonë – sot është ditë për ide, jo për zbatim të menjëhershëm.

—

Peshqit (20 shkurt – 20 mars)

Butësi, ndjeshmëri dhe një udhëtim drejt vetes.

E shtuna e 3 majit të gjen si poetin e zodiakut, i mbështjellë nga një valë ëmbëlsie dhe introspeksioni. Branko të sheh duke marrë sinjale të rëndësishme – qoftë përmes një ëndrre, një letre, apo një momenti të heshtur. Mos e shpërfill këtë zë të brendshëm. Në dashuri, mos u tremb të jesh i ndjeshëm – ai që të do, ka nevojë për ndershmërinë tënde emocionale. Në punë, edhe një sukses i vogël mund të të ngrejë moralin dhe vetëbesimin. Jepi vetes një pushim shpirtëror: meditimi, muzika apo arti janë mjetet e tua më të fuqishme sot. /noa.al