Paolo Fox: Ja 3 shenjat më me fat dhe 3 që duhet të tregojnë kujdes për sot, 2 maj 2025

Në këtë ditë të veçantë, yjet ndajnë energjitë e tyre në mënyra të ndryshme për secilën shenjë. Disa shenja do të përfitojnë nga një kombinim i rrallë planetar që sjell mundësi, zgjerim dhe emocione të forta pozitive; ndërsa për të tjerat, sfidat dhe tensionet do kërkojnë kujdes të shtuar, vetëkontroll dhe durim.

Më poshtë janë përzgjedhur tre shenjat më me fat dhe tre që duhet të jenë më të kujdesshme sot, të analizuar në mënyrë të zgjeruar sipas parashikimit të Paolo Fox për datën 2 maj 2025:

3 SHENJAT MË ME FAT TË DITËS

1. Dashi – Në duart e tua është suksesi

Me Mërkurin, Afërditën, Marsin dhe Jupiterin në krah, kjo është një ditë ideale për të vepruar dhe për të marrë vendime të rëndësishme. Yjet i japin Dashit forcë, energji, magnetizëm dhe qartësi në qëllime. Nëse ke një marrëveshje për të finalizuar apo një vendim për të marrë, mos e shtyj më tej – vepro brenda majit, sepse nga qershori rrjedha ndryshon. Në dashuri, nëse je në kërkim të dikujt, mund të ndodhë një takim i papritur që të ndryshon rrjedhën e jetës. Marrëdhëniet ekzistuese forcohen, ndërsa edhe ndarjet eventuale do jenë vendime të ndërgjegjshme dhe të favorshme për ty. Je në kontrollin e plotë të fatit tënd.

2. Binjakët – Gati për t’u rilindur

Gjithçka është në lëvizje për Binjakët. Jupiteri në shenjë premton zgjerim, dashuri, lidhje të reja, por mbi të gjitha, përfundime të suksesshme në projektet që ke në dorë. Nëse je në përpjekje për të kaluar një provim, për të lëvizur nga vendi i punës apo për të nisur një bashkëjetesë – ky është momenti i duhur. Vera do të jetë shumë e favorshme, por përgatitjet fillojnë sot. Energjia është e lartë, mendja e kthjellët dhe çdo iniciativë që merr sot ka potencial për të sjellë shpërblime në muajt që vijnë.

3. Luani – Rrugët e hapura drejt suksesit

Me Marsin që të favorizon dhe me një fundjavë që premton shumë, Luani është në momentin e duhur për të ndërmarrë hapa të rinj në karrierë dhe në marrëdhënie. Komunikimi është arma jote sot – përdore për të sqaruar, për të bindur dhe për të shfaqur karizmën që të karakterizon. Në dashuri, lëre krenarinë mënjanë nëse do të shërosh një plagë të vjetër. Ky është çasti për t’u çliruar nga e shkuara dhe për të përqafuar të tashmen. Vetëm me zemër të hapur, rruga drejt lumturisë do jetë e lirë nga pengesat.

—

3 SHENJAT QË DUHET TË KENË KUJDES

1. Peshorja – Mos lejo që nervozizmi të të udhëheqë

Mërkuri dhe Afërdita janë në kundërshtim dhe kjo ndikon direkt në emocionet dhe marrëdhëniet e tua. Dje ka pasur tensione dhe sot mund të vazhdojnë nëse nuk kontrollon mirë fjalët. Ke një ndjeshmëri të lartë dhe një ndjesi që të kupton më shumë se të kuptohesh. Në dashuri mund të ndihesh i pavendosur, veçanërisht nëse je në një lidhje të re – apo në një raport që ka kaluar nëpër prova. Mos e ushqe ndjesinë e pasigurisë, por fol qartë dhe qetësisht. Përdor pasditen për të sjellë qartësi.

2. Ujori – Mos e tejkaloni kufirin e lodhjes

Dëshira për të përjetuar të reja dhe për të ikur nga rutina është e fortë sot, por Marsi në kundërshti sjell lodhje, stres dhe keqkuptime në marrëdhënie. Ndihesh pak i paqëndrueshëm emocionalisht dhe njerëzit pranë teje e ndiejnë këtë pasiguri. Mos organizo shumë, mos merr shumë angazhime dhe mos harro të pushosh. Në dashuri ka përmirësim të lehtë, por mos kërko gjithçka menjëherë. Shmang udhëtimet apo vendimet e nxituara sot. Fundjava sjell më shumë dritë, prandaj ruaje qetësinë.

3. Bricjapi – Shpërndarja e energjisë kërkon kujdes

Natyra jote serioze dhe përkushtimi ndaj detyrës mund të të çojë sot në një gjendje të lodhjes së thellë. Nëse je në pritje të një përgjigjeje ose rezultati, stresi është i lartë. Për më tepër, përqendrimi në aspekte teknike dhe analiza po të largojnë nga njerëzit e afërt që kërkojnë më shumë afeksion dhe vëmendje. Deri të hënën, do ndihesh emocionalisht i ndjeshëm. Prano ndihmë, flit për emocionet dhe mos e bart barrën vetëm. Tregohu i kujdesshëm edhe me shëndetin – një gjumë i mirë dhe një pushim i vogël mund të bëjnë mrekulli sot. /noa.al

Horoskopi i Paolo Fox, e premte 2 maj 2025. Pasqyra e plotë ditore për çdo shenjë: dashuri, punë, mirëqenie dhe fat