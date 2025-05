Horoskopi i Paolo Fox, e premte 2 maj 2025. Pasqyra e plotë ditore për çdo shenjë: dashuri, punë, mirëqenie dhe fat

Në këtë të premte pranverore, yjet sjellin zhvillime të rëndësishme në jetën emocionale, profesionale dhe shpirtërore për secilën shenjë të zodiakut.

Me ndikimin e Mërkurit, Afërditës, Jupiterit dhe Hënës në pozicione të ndryshme, kjo ditë ngjall reflektime të thella, vendime për të ardhmen dhe ndjesi që duhen dëgjuar me kujdes.

Disa shenja përfitojnë nga energjia pozitive për të ndërmarrë hapa të mëdhenj në dashuri apo karrierë, ndërsa të tjerat këshillohen të tregojnë durim e të shmangin tensionet.

Dashi

Pozicioni aktual i planeteve ofron një mundësi të vyer për të lindurit në shenjën e Dashit. Me Mërkurin dhe Afërditën në pozicion të favorshëm, të mbështetur nga energjia dinamike e Marsit dhe zgjerimi bujar i Jupiterit, kjo është një periudhë ideale për të ndërmarrë veprime vendimtare. Vendosmëria juaj mund të sjellë rezultate konkrete, veçanërisht nëse arrini të mbyllni marrëveshje brenda majit. Edhe pse natyra juaj e nxituar mund të duket e tepruar ndonjëherë, kësaj here ajo është e justifikuar. Nxitoni të caktoni takime dhe të merrni vendime të rëndësishme – është koha e duhur. Ditët 13, 14 dhe 15 maj do të jenë veçanërisht të favorshme për zgjidhjen e çështjeve të pazgjidhura apo kontesteve ligjore. Nëse keni probleme personale apo gjyqësore, përpiquni t’i zgjidhni para qershorit, pasi më pas rastet do të jenë më të rralla. Edhe dashuria është një temë e nxehtë në këtë periudhë: emocionet janë të forta, joshja është e ndjeshme dhe nëse jeni vetëm, yjet sugjerojnë se mund të jeni pranë një takimi që do të ndryshojë jetën. Nëse jeni në një marrëdhënie, forconi lidhjen me partnerin. Nëse ndiheni të lodhur nga dikush, do të jeni ju që do të merrni vendimin për të vazhduar apo jo. Në pak fjalë: e ardhmja është në duart tuaja.

Demi

Sot është një ditë plot energji dhe mundësi. Hëna në pozicion të favorshëm ju jep shtysën e duhur për të çuar përpara projekte që ju qëndrojnë në zemër. Megjithatë, bëni kujdes me nervozizmin që mund t’ju kapë gjatë ditës. Keni punuar fort për të përmirësuar jetën tuaj, dhe më në fund po shihni rezultatet – qoftë në një projekt profesional apo në përpjekjet për mirëqenie personale. Këto përpjekje nuk do të shkojnë kot. Ju jeni i njohur për vendosmërinë tuaj, dhe sot kjo cilësi do të jetë thelbësore. Ndryshimet që po përjetoni prekin jo vetëm fushën profesionale, por edhe pamjen dhe shëndetin tuaj të përgjithshëm. Mund të ndodhë një ndryshim roli, përfundimi i një bashkëpunimi, ose ristrukturimi i marrëdhënieve me kolegë apo klientë. Si shenjë që drejtohet nga Afërdita, keni një nevojë të lindur për të dukur mirë dhe për të ndjerë pëlqim nga të tjerët. Kjo dëshirë për t’u ndjerë tërheqës mund të përkthehet në një veshje të re, kujdes më të madh për trupin apo madje një ndryshim flokësh apo dietë. Kujtoni: bukuria buron edhe nga brenda. Përqendrohuni tek cilësitë dhe përvojat që ju bëjnë unikë. Kur reflektoni siguri dhe sinqeritet, tërhiqni të tjerët me forcë natyrale.

Binjakët

Për fat të mirë, jeni një person jo vetëm energjik, por edhe shumë shoqëror, dhe kjo ju ndihmon të shfrytëzoni çdo mundësi për argëtim dhe për të ndërmarrë nisma të mëdha. Aktualisht, Jupiteri ndodhet ende në shenjën tuaj, duke sjellë kënaqësi dhe zhvillime të rëndësishme – jo vetëm në jetën personale, por edhe në marrëveshje të mëdha si bashkëjetesa, kontrata, apo martesa. Vera do të jetë veçanërisht pozitive për ata që duan të angazhohen seriozisht në një marrëdhënie, në studime, biznes apo karrierë. Aktualisht, vëmendja juaj duket më shumë tek puna. Nëse po mendoni për një zhvendosje apo jeni përballë një provimi të rëndësishëm, largoni shpërqendrimet dhe përqendrohuni. Ka gjasa që ky muaj të mbyllet me një rezultat pozitiv. Ndaj, shfrytëzojeni këtë periudhë për të ndjekur strategji konkrete që ju çojnë drejt së ardhmes që dëshironi. Në marrëdhënie, dëgjoni më shumë dhe kultivoni durimin – këto janë çelësat për të kapërcyer çdo sfidë dhe për të ndërtuar harmoni të re.

Gaforrja

Të dashur Gaforre, sot qielli ju fton të ngadalësoni ritmin. Hëna i flet ndjeshmërisë suaj me tone të buta, duke ju ftuar të dëgjoni më shumë sesa të flisni. Diçka brenda jush kërkon hapësirë – ndoshta një emocion i parealizuar, një mendim i pazbuluar. Është dita e duhur për të parë veten në pasqyrë pa frikë dhe për të kuptuar çfarë ka vërtet rëndësi. Në marrëdhënie, kërkoni thellësi, jo emocione të përkohshme. Dikush pranë jush mund t’ju befasojë me një gjest të vogël por të ndjerë. Intuita juaj sot është shumë e fortë – besoni asaj që ndjeni, edhe nëse nuk mund ta shpjegoni. E vërteta ka gjithmonë një zë.

Luani

Qielli i kësaj dite është veçanërisht i favorshëm për fushën e punës. Është momenti i duhur për të nisur iniciativa të reja dhe për të përfituar nga çdo mundësi që shfaqet. Marsi në shenjën tuaj ju ndihmon jo vetëm në punë, por edhe në marrëdhëniet personale – dialogu është i lehtësuar dhe komunikimi rrjedh më natyrshëm. Fundjava premton edhe më shumë – planifikoni tashmë të shtunën dhe të dielën, sepse do të jenë ditë vendimtare, sidomos për ata që po përpiqen të harrojnë të kaluarën. Nëse keni kaluar një ndarje apo krizë emocionale, mbani qetësinë dhe lini krenarinë mënjanë. Tani është koha për të hedhur pas krahëve të shkuarën dhe për t’u përqendruar në të tashmen. Marrëdhëniet mund të përmirësohen shumë nëse tregoheni të hapur dhe të gatshëm për të kuptuar tjetrin. Edhe në punë, është koha për të parë drejt së ardhmes me mendje të hapur dhe përkushtim. Hapësirat e reja që do të hapen mund të sjellin kënaqësi dhe suksese të papritura.

Virgjëresha

Sezoni i rikuperimit për ju është afër dhe do të sjellë përmirësime të ngadalshme, por të qëndrueshme. Duke filluar nga data 10 maj, edhe Mërkuri do të hyjë në një pozicion të rëndësishëm për ju, duke sjellë mundësi me vlerë të madhe. Një ngjarje e rëndësishme mund të ketë ndodhur rreth datës 20 prill – ndoshta keni marrë qartësi në një situatë pune që më parë ju kishte ngatërruar. Yjet aktualë ju ftojnë të eksploroni burime të reja dhe të mbroheni më mirë nga gabimet e së shkuarës. Edhe nëse ndiheni të lënduar ose të pasigurt për vendimet e marra më parë, kini parasysh se çdo zgjedhje është një hap përpara në rritjen tuaj. Nëse ndjeni nevojën për një ndryshim të madh, dëgjojeni atë zë të brendshëm. Ai flet për dëshirën tuaj për të evoluar. Nëse nuk veproni sipas asaj që dëshironi, rrezikoni të mbeteni në një gjendje të vazhdueshme pakënaqësie. Mos e quani të kaluarën si dështim – është përvojë. E ardhmja, sidomos nga qershori e tutje, do të sjellë mundësi të mëdha dhe konkretizime të mëdha.

Peshorja

Sot është mirë të ruash kontrollin mbi tensionet, sidomos në fushën e ndjenjave. Që dje mund të kesh vënë re disa përplasje të vogla, dhe situata aktuale astrologjike, me Mërkurin dhe Afërditën në disonancë, të bën më të padurueshëm ndaj të tjerëve. Ky është një moment i ndjeshëm për marrëdhëniet, sidomos nëse je në një lidhje të re – mund të ndihesh i përçarë mes dëshirës për të mos krijuar iluzione dhe nevojës për të njohur më shumë tjetrin. Për ata që janë në një lidhje të konsoliduar por kanë përjetuar konfuzion kohët e fundit, është e qartë që kërkohet më shumë qetësi. Merr kohë për të reflektuar dhe për të folur hapur me partnerin. Pasditja sjell mundësi për të përmirësuar gjendjen aktuale. 48 orët në vijim janë premtuese për marrëdhëniet. Mund të ketë ende konflikte, por ato janë një rast i mirë për të sqaruar keqkuptime dhe për të forcuar lidhjet.

Akrepi

Ky është një moment me mundësi për t’u shfrytëzuar, veçanërisht në fushën sentimentale dhe në takime të reja. Afërdita, ndonëse në pozicion neutral, vendos një klimë verifikimi për ata që kanë lidhje të trazuara. Nëse ndjen që marrëdhënia po has vështirësi, përpiqu të flasësh dhe të sqarosh gjithçka para datës 10 maj, përpara se Mërkuri të kalojë në një pozicion konfliktual. Edhe në punë, duhet të flasësh hapur. Nëse ke pasur përplasje me kolegë ose bashkëpunëtorë që nuk të dëgjojnë, është koha të tregosh qëndrimin tënd. Nëse je ndier i zhgënjyer nga një marrëveshje e ngecur, mos u shqetëso – do të hapen mundësi të tjera. Që nga qershori, Jupiteri do të rikthehet në pozicion të favorshëm dhe do të sjellë mundësi të reja. Kjo vlen veçanërisht për ata që kanë role drejtuese apo kërkojnë ngritje në detyrë. Po ashtu, është një periudhë e mirë për artistët, të cilët mund të përfitojnë nga oferta të papritura.

Shigjetari

Yjet janë në anën tënde. Duke parë qiellin për këtë fundjavë, ndjesia është që po e rikuperon vendosmërinë dhe efektshmërinë. E shtuna dhe e diela do të jenë ditë me intuitë të fortë – këtë ta them që tani. Mund të ndjesh një rilindje, sidomos pas një periudhe të lodhshme. Mund të kesh kaluar kohë të vështira që nga fundi i shkurtit, me vonesa, stres fizik apo ngjarje të vështira gjatë prillit. Por tani, në maj, shfaqet mundësia për pajtime, rilindje dhe takime me kuptim emocional. Mund të ndodhë një takim i ngrohtë që ndez pasionin. Jupiteri, që ka qenë pengesë për disa javë, është pranë largimit nga pozicioni i pafavorshëm, ndaj mund të rifitosh lirinë për të marrë vendime të rëndësishme. Nëse je ndier i pasigurt për projekte apo ke pasur shqetësime fizike, tani është koha për të reaguar. Mos ngurro të kërkosh ndihmë apo të thuash çfarë dëshiron.

Bricjapi

Ti je i njohur për vendosmërinë dhe ndjenjën e fortë të detyrës, por sot mund të përballesh me tensione të vogla në familje. Këto vështirësi mund të përforcohen nga përkushtimi yt i madh ndaj punës, sidomos nëse je në pritje të një përgjigjeje të rëndësishme. Përqendrimi në aspekte teknike dhe logjike mund të të largojë nga emocionet dhe marrëdhëniet personale. Nga e shtuna deri të hënën do të kesh momente ngushëllimi dhe ndjeshmërie pozitive. Edhe pse nuk dorëzohesh lehtë, mund të ndiesh një lodhje të theksuar. Kjo është e kuptueshme, pasi zakonisht e përballon gjithçka vetë dhe nuk kërkon ndihmë. Shpirti yt i sakrificës të shtyn të japësh gjithmonë më shumë për të tjerët. Disa Bricjapë janë të përfshirë në misione sociale apo angazhime për të mirën e komunitetit. Sot mund të ndiesh presion të madh, pagjumësi dhe tension emocional për shkak të ndonjë përgjigjeje që pret.

Ujori

Nën ndikimin e yjeve të sotme ke mundësinë të arrish larg, si praktikisht ashtu edhe në ndjenja. Ke dëshirë për një përvojë të re, diçka që të tërheq. Ata që të njohin e ndiejnë se po kalon një fazë të lodhshme dhe ndonjëherë nuk të kuptojnë. Marsi përballë të krijon stres, ndaj njerëzit pranë teje e kuptojnë që ke nevojë për më shumë përkujdesje. Nëse je beqar prej kohësh, tani është momenti të japësh mundësinë për takime të reja – Afërdita është kthyer në pozicion të favorshëm. Yjet sjellin qetësi dhe përkrahje në këtë periudhë kur ke më shumë nevojë. Fundjava mund të sjellë pak stres – nëse ke një udhëtim ose një plan të rëndësishëm, organizohu me kujdes. Mos e tepro dhe mos u mbingarko. Arritja e së dielës me qetësi është thelbësore. Marrëdhëniet me Akrepin, Luanin dhe Ujorin mund të jenë pak më të vështira tani.

Peshqit

Po kalon një fazë rigjenerimi dhe organizimi, si një sportist që përgatitet për një garë të rëndësishme. Ky muaj është rilindje, dhe deri më 9 qershor duhet të mbyllësh projekte, të firmosësh marrëveshje, ose të bësh ndryshime. Mund të arrish të mbyllësh një marrëveshje të rëndësishme para kësaj date, por reflektimi është thelbësor: çfarë dëshiron vërtet? Edhe ata që kanë punuar për një kompani për shumë kohë, tani mund të vendosin ultimatume – gjërat nuk mund të vazhdojnë më si më parë. Do të ketë rinovime apo konfirmime. Ka mundësi në horizont, por gjithçka varet nga qëllimet e tua. Në dashuri mund të ndodhë një hap i madh – si bashkëjetesa apo martesa – gjithçka varet nga mosha dhe rrethanat. Kujdes të mos shkatërrosh atë që ke ndërtuar. Edhe në marrëdhëniet më të mira ka vështirësi. Ndjeshmëria jote mund të jetë përparësi, por edhe pengesë. Një fjalë e thënë gabimisht apo një shikim i ftohtë mund të keqinterpretohen. Në marrëdhëniet me Shigjetarin, Binjakët dhe Virgjëreshën duhet pak më shumë durim. /noa.al

