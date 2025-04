Paolo Fox: Tre shenjat më me fat dhe tre që duhet të tregojnë kujdes këtë të martë 29 prill 2025

Dita e sotme sjell energji të ndryshme për çdo shenjë. Disa do të ndihen të përkrahur nga yjet dhe do të kenë mundësi për rikuperim dhe fitore personale, ndërsa të tjerët duhet të veprojnë me maturi dhe të mos nxitohen në vendime të rëndësishme.

Ja cilat janë shenjat që sot ndriçohen më shumë nga fati dhe cilat duhet të tregojnë më shumë kujdes.

3 shenjat më me fat sot – 29 prill 2025:

Dashi

Dita nis me një energji shumë pozitive. Hëna ndriçon rrugën tënde dhe ti ndihesh gati për të ndërmarrë iniciativa të rëndësishme. Ëndrrat dhe dëshirat bëhen më të qarta, dhe çdo hap që bën të çon drejt realizimit të tyre. Ambienti është ideal për të filluar projekte të reja, për të firmosur marrëveshje dhe për të hequr qafe personat që nuk të mbështesin. Ndjenja e sigurisë që ke brenda vetes do të të udhëheqë drejt sukseseve që meritojnë të kremtohen në muajt e ardhshëm.

Binjakët

Hëna hyn në shenjën tënde dhe sjell një energji të fuqishme që do të ndihmojë në të gjitha fushat e jetës. Është dita ideale për të zgjidhur çështje të vjetra, për të ndërmarrë biseda të rëndësishme në punë ose për të hedhur hapa konkretë në projekte personale. Edhe nëse sfidat familjare ose emocionale janë ende të pranishme, sot ke mundësinë të bësh një ndryshim të madh në mënyrën si i menaxhon ato. Përgatitu për një muaj maj plot me mundësi të papritura!

Peshqit

Edhe pse mund të ndihesh paksa i turbullt në këto ditë, forca e brendshme dhe mbështetja e Merkurit të japin mundësinë për të bërë hapa të rëndësishëm përpara. Mund të mbyllësh marrëveshje dhe projekte të rëndësishme, duke përgatitur terrenin për një fazë të re që do të nisë fuqishëm në qershor. Edhe pse ndjeshmëria është më e theksuar, aftësia për të kuptuar thellë situatat dhe për të marrë vendime të mençura do të të sjellë shumë avantazhe, veçanërisht në planin profesional dhe krijues.

—

3 shenjat që duhet të tregojnë më shumë kujdes sot – 29 prill 2025:

Peshorja

Dita kërkon një reflektim të thellë mbi marrëdhëniet personale dhe profesionale. Tendenca për të kërkuar harmoni mund të të çojë drejt kompromisesh që nuk të shërbejnë. Me Venusin në kundërshtim, marrëdhëniet kërkojnë vëmendje të veçantë: është koha për të vendosur kufij dhe për të mos neglizhuar nevojat e tua personale. Kujdes me vendimet impulsive dhe me tendencën për të mbajtur lidhje që nuk të bëjnë më mirë.

Akrepi

Me Marsin në disonancë dhe me ndikimin e hënës së re, ndihesh i tendosur dhe mund të përjetosh disa zhgënjime në bashkëpunime. Është e rëndësishme të mos reagosh me impuls, por të marrësh kohë për të reflektuar para se të ndërmarrësh veprime të nxituara. Kujdes edhe me shëndetin dhe me lodhjen mendore: është koha të rigjesh balancën përpara se të ndërmarrësh sfida të reja. Në fund të javës, situata do të përmirësohet, por sot duhet të ecësh me kujdes.

Ujori

Edhe pse dita premton rikuperim, ende mbetesh nën ndikimin e tensioneve të grumbulluara. Nevoja për liri është shumë e fortë dhe mund të çojë në konflikte me familjarë ose persona të afërt. Kujdes me vendimet impulsive që mund të sjellin pasoja afatgjata. Ndjenja e largimit është e fortë, por duhet të ruash një balancë midis dëshirës për pavarësi dhe përgjegjësive të tua. Nga maji, me kthimin e favorshëm të Venusit, situata në dashuri dhe marrëdhënie do të përmirësohet ndjeshëm. /noa.al

