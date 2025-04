Horoskopi ditor nga Susan Miller – E martë, 29 prill 2025. Për të gjitha shenjat zodiakale

Kjo ditë sjell mundësi të reja për rritje personale dhe profesionale. Planetët po lëvizin dhe ndikojnë në mënyrë të ndryshme në jetën e secilës shenjë.

Është një moment i mirë për të reflektuar mbi rrugëtimin tuaj, për të pranuar ndryshimet dhe për të ndjekur intuitën.

Lexoni më poshtë çfarë ju rezervojnë yjet sipas Susan Miller për të martën 29 prill 2025 në këtë përkthim ekskluziv nga noa.al.

Dashi (21 Mars – 19 Prill)

Provo të lëshosh pak kontrollin mbi idenë që ke për veten. Mund të ndihesh sikur identiteti yt është më i butë dhe në ndryshim, si ngjyrat e ujit mbi një letër të lagur. Neptuni ka nisur një udhëtim të gjatë në shenjën tënde dhe do të zbusë kufijtë midis asaj që je dhe asaj që po bëhesh. Mund të ndihesh më i ndjeshëm ndaj ambientit, më intuitiv ose të të lindë dëshira për të ndryshuar pamjen ose stilin personal në mënyra të papritura. Jepi vetes hapësirë për të eksploruar dhe ki durim – kjo do të të ndihmojë të gjesh rrugën tënde.

Demi (20 Prill – 20 Maj)

Edhe për ty vlen e njëjta këshillë: lësho pak idenë që ke për veten. Mund të ndjesh se identiteti yt po ndryshon lehtë, si bojë mbi letër të lagur. Me Neptunin që ka nisur rrugëtimin në shenjën e Dashit, mund të ndjesh një përzierje midis asaj që je dhe asaj që do të bëhesh. Mund të ndihesh më i hapur, më intuitiv ose të të vijë dëshira të ndryshosh pamjen ose mënyrën si shfaqesh. Jepi vetes kohë dhe hapësirë për të eksperimentuar – durimi dhe qetësia do të të udhëheqin.

Binjakët (21 Maj – 20 Qershor)

Ti ke qenë duke u ngjitur vazhdimisht, por mendja jote tashmë mund të jetë duke kërkuar malin tjetër për t’u pushtuar. Nuk ka qenë gjithmonë e lehtë, dhe balancimi i ambicies me fleksibilitetin kërkon aftësi. Me Saturnin dhe Venusin që lëvizin në sektorin tënd të karrierës dhe reputacionit, suksesi që ke arritur është i merituar. Nëse qëllimet e tua afatgjata kanë qenë të vështira, tani është momenti të njohësh sa larg ke ardhur. Ajo që po ndërton do të qëndrojë e fortë për shumë vite.

Gaforrja (21 Qershor – 22 Korrik)

Mund të ndjesh se po tërhiqesh drejt diçkaje më të madhe, edhe pse ende nuk di ta emërosh. Rruga përpara mund të të duket si një ecje nëpër mjegull të lehtë – e butë, e qetë, por e pasigurt. Me Neptunin që vendoset në sektorin tënd të karrierës dhe reputacionit, mund të ndjesh konfuzion mes asaj ku je dhe asaj ku dëshiron të shkosh. Ëndrrat mund të zgjerohen, por edhe dyshimet. Nëse një qëllim duket i paqartë, përqendrohu tek ajo që të frymëzon dhe mos e detyro veten të kesh qartësi të menjëhershme. Çdo hap që bën do të ndriçojë hapin tjetër.

Luani (23 Korrik – 22 Gusht)

Të jesh në qendër të vëmendjes mund të jetë emocionuese, por gjithashtu tregon se çfarë është gati për t’u ndryshuar. Me Uranin që po përfundon udhëtimin në sektorin tënd të karrierës dhe reputacionit, mund të jesh duke reflektuar mbi rrugët që të kanë sjellë deri këtu. Dielli po ndriçon atë që ke ndërtuar, duke ta bërë më të qartë se ku i përket vërtet. Nëse suksesi yt duket ndryshe nga sa e kishe imagjinuar dikur, merreni si shenjë rritjeje. Është koha të nderosh përparimin tënd dhe të ecësh përpara në atë që ndihesh më i vërtetë.

Virgjëresha (23 Gusht – 22 Shtator)

Marrëdhëniet mund të ndihen si një ekuilibër i brishtë, por ndoshta kjo është sepse po konsolidohen në diçka më të qëndrueshme. Saturni dhe Venusi, që ndodhen në fund të sektorit tënd të partneriteteve, mund të sjellin qartësi dhe angazhime serioze. Disa lidhje mund të thellohen përmes durimit dhe mirëkuptimit, ndërsa të tjera mund të tregojnë ku duhen vendosur kufij më të shëndetshëm. Kur ndjen një çekuilibër, mendo nëse kërkon më shumë përpjekje ose thjesht një qasje tjetër. Dashuria, besimi dhe bashkëpunimi kërkojnë punë, por lidhjet e vërteta do të qëndrojnë. Çfarë mbetet tani, është shumë e mundur të jetë për një kohë të gjatë.

Peshorja (23 Shtator – 22 Tetor)

Jo çdo lidhje duhet të ketë një përkufizim të qartë që në fillim. Me Neptunin që po nis udhëtimin në sektorin tënd të partneriteteve, angazhimet mund të ndihen më të paqarta ose mund të ndryshojnë në mënyra të papritura. Bisedat mund të ndihen si rrotullime pa fund, dhe planet afatgjata mund të duken të mjegullta. Në vend që të detyrosh përgjigje, përqendrohu tek ndjesia që të jep një lidhje çdo ditë. Disa marrëdhënie do të forcohen falë besimit dhe vizioneve të përbashkëta, ndërsa të tjera mund të zbehen ngadalë. Lëri intuitës të të udhëheqë, por qëndro me këmbë në tokë përmes veprimeve. Angazhimet e duhura do të marrin formë në kohën e tyre.

Akrepi (23 Tetor – 21 Nëntor)

Ndoshta nuk i kishe planifikuar ndryshimet që ndodhën në disa marrëdhënie, por ja ku je tani—më i mençur, më i fortë dhe ndoshta edhe pak më i lirë. Me Uranin që po përfundon udhëtimin në sektorin tënd të angazhimeve, disa marrëdhënie personale ose profesionale mund të kenë ndryshuar papritur. Disa mund të jenë thelluar, të tjera janë mbyllur për t’i lënë vend diçkaje më të mirë. Nëse vitet e fundit kanë qenë të paparashikueshme, ndalo pak dhe vlerëso sa mirë je përshtatur. Çfarëdo që vjen më pas, është në dorën tënde ta ndërtosh sipas dëshirës.

Shigjetari (22 Nëntor – 21 Dhjetor)

Shtëpia dhe familja mund të kërkojnë më shumë nga ti, por gjithashtu mund të të japin diçka më të thellë në kthim. Me Saturnin dhe Venusin që po lëvizin në hapësirën tënde të rrënjëve dhe përkatësisë, mund të jesh duke ndërtuar diçka që do të zgjasë. Ky është një moment i mirë për të krijuar tradita, për të vendosur kufij më të fortë ose për të investuar në një projekt shtëpie apo familjar që sjell siguri afatgjatë. Përpjekjet e vogla dhe të qëndrueshme do të japin më shumë rezultate sesa zgjidhjet e shpejta. Themelimi që forcon tani do të bëhet streha jote e sigurt në vitet që vijnë.

Bricjapi (22 Dhjetor – 19 Janar)

Kuptimi që ka për ty fjala "shtëpi" mund të jetë duke ndryshuar, dhe kjo mund të të duket herë pas here konfuzuese, herë emocionuese. Me Neptunin që nis udhëtimin në sektorin tënd të familjes dhe themeleve, kufijtë mes së kaluarës, së tashmes dhe së ardhmes mund të mjegullohen. Mund të ndihesh më nostalgjik, të rimendosh ku përket, ose të vësh në pikëpyetje çfarë ndihesh si "shtëpi" e vërtetë. Në vend që të kërkosh përgjigje të sakta, dëgjo atë që të duket i drejtë për ty. Intuita mund të të udhëheqë më mirë sesa logjika. Rrënjët më të forta nuk duken gjithmonë, por ndihen.

Ujori (20 Janar – 18 Shkurt)

Mund të ndihesh sikur po vë në dyshim gjithçka që dëgjon, flet ose mendon më shumë se zakonisht. Me Neptunin që po nis rrugëtimin në hapësirën tënde të komunikimit dhe lidhjeve, faktet mund të duken të paqarta, dhe bisedat mund të lënë më shumë pyetje sesa përgjigje. Nëse diçka duket e paqartë, ngadalëso dhe kontrollo gjithçka dy herë. Shkruaj gjërat, bëj pyetje shtesë ose thjeshto mesazhin tënd për të shmangur keqkuptimet. Në të njëjtën kohë, beso instinktet e tua—nganjëherë, ajo që nuk thuhet flet më shumë. Qartësia do të vijë, por tani durimi dhe vëmendja janë çelësi.

Peshqit (19 Shkurt – 20 Mars)

Mund të ndihesh sikur jeta po të kërkon më shumë kohët e fundit—më shumë disiplinë, më shumë durim, më shumë përkushtim ndaj vetes tënde të vërtetë. Me Saturnin dhe Venusin që po përfundojnë rrugëtimin në shenjën tënde, mund të vëresh ndryshime të vogla por shumë të rëndësishme në mënyrën si paraqitesh në botë. Ndoshta ke vendosur kufij më të fortë, ke marrë përgjegjësi të reja ose ke përmirësuar ndjesinë që ke për veten. Vlerëso punën që ke bërë me veten. Vetëbesimi që po ndërton tani nuk është i përkohshëm—është një forcë mbi të cilën mund të mbështetesh gjithmonë. /noa.al