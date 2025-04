Paolo Fox: 3 shenjat më me fat, por dhe 3 që duhet të tregojnë kujdes gjatë javës 28 Prill – 4 Maj 2025

Javën nga 28 prilli deri më 4 maj 2025, yjet sjellin mundësi të mëdha për disa dhe sfida të vogla për të tjerë. Nëse doni të dini nëse jeni ndër më të favorizuarit apo ata që duhet të ecin me kujdes, shikoni listën e mëposhtme!

Shenjat që shkëlqejnë këtë javë do të kenë mbështetje të plotë nga universi, ndërsa të tjerët duhet të tregojnë durim dhe qetësi për të kaluar pengesat.

3 shenjat më me fat të javës:

1. Dashi

Këtë javë, Dashi është një nga të favorizuarit absolutë. Me mbështetjen e Mërkurit, fjala juaj bëhet armë fitimtare në çdo debat apo negociatë. Në punë mund të arrini një sukses të rëndësishëm, sidomos nëse keni një prezantim apo bisedim të rëndësishëm. Edhe pse në dashuri mund të ketë disa luhatje, fundjava ju jep një shans të artë për ta bërë zemrën të rrahë fort sërish. Merrni guximin të ndiqni instinktin dhe mos lejoni që dikush t’ju ndalojë rrugën.

2. Luani

Luanët do të ndriçojnë skenën këtë javë! Kombinimi i energjisë së Diellit dhe Marsit ju bën magnetikë dhe plot vetëbesim. Në dashuri, magjepsni këdo që dëshironi. Në punë, hapat tuaj janë të sigurt dhe të shpejtë drejt suksesit. E vetmja këshillë: kujdes me krenarinë, mos lini vend për ftohtësi ndaj të tjerëve. Fundjava është fantastike për udhëtime të shkurtra apo aventura të reja që do ju japin ndjesinë e lirisë.

3. Peshorja

Peshoret do të ndihen si në një ëndërr këtë javë. Venusi dhe Hëna ju japin një magnetizëm të veçantë në marrëdhënie personale. Beqarët mund të përjetojnë një njohje të rëndësishme, ndërsa çiftet rifitojnë një lidhje më të thellë emocionale. Në punë, jeni më të qartë dhe më të vendosur për të marrë vendime të zgjuara. Fundjava është e përkryer për aktivitete që lidhin zemrën dhe shpirtin me personat e dashur.

3 shenjat që duhet të tregojnë kujdes këtë javë:

1. Akrepi

Akrepët duhet të ecin në majë të gishtave këtë javë. Marsi ju nxit të veproni shpejt, por Merkuri krijon mjegull në komunikim: një fjalë e tepruar ose një deklaratë e papeshuar mund të krijojë probleme, veçanërisht në punë dhe në marrëdhënie personale. Kujdes të martën! Është koha për të qenë më diplomatikë dhe më të kujdesshëm. Fundjava sjell përmirësim, por vetëm nëse keni ditur të ruani qetësinë më herët.

2. Virgjëresha

Virgjëreshat këtë javë do të ndihen të lodhura emocionalisht. Detajet e vogla, gabimet e të tjerëve, ose ngarkesa në punë mund të bëhen burim stresi. Në dashuri, mund të ndiheni të pavendosur ose të ftohtë, sidomos në fillim të javës. Vetëm nga e premtja fillon të rikthehet qetësia. Deri atëherë, këshilla është të mos dramatizoni situatat dhe të mos kërkoni përsosmëri në çdo gjë.

3. Bricjapi

Bricjapët kanë përpara një javë që kërkon shumë durim. Saturni ju thërret për rregull, por shpërqendrimet dhe keqkuptimet, veçanërisht në ambientin e punës, mund t’ju prishin ekuilibrin. Të premten do të ndiheni më të rënduar emocionalisht. Në dashuri është e rëndësishme të jeni të pranishëm dhe të durueshëm me partnerin. Kujdes të mos izoloheni shumë në botën tuaj; kërkoni mbështetje kur ndiheni të lodhur. /noa.al

