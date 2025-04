Horoskopi javor i Paolo Fox, pasqyra e plotë zodiakale nga 28 prill deri më 4 maj 2025 për të 12 shenjat

Mirë se vini, miq të yjeve! Si çdo javë, ja ku jemi për të zbuluar së bashku këshillat që na japin yjet. Kjo do të jetë një javë e mbushur me emocione, sfida të reja dhe momente reflektimi.

Merrni një çast për të marrë frymë thellë dhe për t’u zhytur në pëshpëritjet e universit, sepse mesazhet janë të qarta!

Të shohim, shenjë pas shenje, çfarë na pret nga 28 prilli deri më 4 maj 2025 në këtë përkthim ekskluziv nga noa.al.

Dashi (21 mars – 20 prill)

Duket se këtë javë yjet ju ftojnë të besoni në ëndrrat tuaja! Merkuri ju buzëqesh, duke e bërë çdo fjalë tuajën të fuqishme dhe tërheqëse. Në punë hapen mundësi të rëndësishme, sidomos nëse duhet të tregoni vlerat tuaja në një diskutim. Në dashuri situata është pak e paqëndrueshme: Venusi këshillon kujdes, shmangni debatet e kota, sidomos të mërkurën. Të shtunën dhe të dielën energjia juaj do të rikthehet në maksimum: është koha e duhur për një shëtitje ose një surprizë romantike. Horoskopi i javës ju thotë: mos e humbni energjinë tuaj me ata që nuk ju meritojnë.

Demi (21 prill – 20 maj)

Të ëmbëlit e shenjës Demi, horoskopi juaj javor ju sjell premtime të bukura! Në dashuri, Venusi ju përkëdhel: zemrat e vetmuara mund të përjetojnë një takim emocionues. Në punë, megjithatë, kujdes të martën dhe të mërkurën: ndonjë vonesë burokratike mund t’ju nervozojë. Mos u shqetësoni, gjithçka do të zgjidhet me durim. Këshilla e kësaj jave është: ndiqni instinktin tuaj, por pa nxitim. Yjet janë me ju, sidomos të premten, kur mund të merrni një lajm që e prisnit prej kohësh.

Binjakët (21 maj – 21 qershor)

Për ju Binjakë, java nis me mijëra ide dhe shumë dëshirë për ndryshime! Dielli ju ndriçon dhe ju dhuron entuziazëm, por kujdes me ngutjen: rrezikoni të premtoni shumë dhe të mbani pak. Në dashuri, një keqkuptim i vogël duhet menaxhuar me kujdes. Në punë, atmosferë shumë e gjallë: favorizohen bashkëpunimet e reja. Sipas horoskopit të javës, dita më me fat për të firmosur marrëveshje ose për të bërë propozime do të jetë e enjtja. Jini të lehtë, por jo sipërfaqësorë.

Gaforrja (22 qershor – 22 korrik)

Të ndjeshëm Gaforre, horoskopi juaj lajmëron një javë rritjeje personale. Marsi ju mbështet: do të ndiheni më të fortë dhe më të vendosur. Megjithatë, jo gjithçka do të shkojë vaj: të enjten dhe të premten mund të ketë tensione në familje. Ruani qetësinë, sepse qielli do të pastrohet shpejt. Në dashuri nevojitet ëmbëlsi, mos impononi mendimin tuaj mbi partnerin. Fundjava do të jetë magjike: përkëdheljet dhe relaksi do t’ju ndihmojnë të rigjeni harmoninë. Dëgjoni më shumë zemrën tuaj!

Luani (23 korrik – 22 gusht)

Për ju Luanë, duket se kjo javë hapet me fishekzjarre! Dielli dhe Marsi ju bëjnë protagonistë absolutë, si në dashuri ashtu edhe në punë. Çdo gjë duket se ecën në favorin tuaj, veçanërisht të martën dhe të enjten. Kujdes vetëm që të mos e teproni me krenarinë: një debat i vogël mund t’ju prishë atmosferën. Horoskopi i javës ju këshillon të tregoheni bujarë dhe do të shpërbleheni me bollëk. Fundjava është ideale për një aventurë të vogël jashtë qytetit!

Virgjëresha (23 gusht – 22 shtator)

Të dashur Virgjëresha, energjia e kësaj jave do të jetë disi e paqëndrueshme. Ditët e para mund t’ju gjejnë të nervozuar, ndoshta shumë të fokusuar tek detajet që ju shpëtojnë nga dora. Në dashuri, keqkuptime të vogla mund t’ju bëjnë të rimendoni disa zgjedhje. Mos u shqetësoni: nga e premtja qielli përmirësohet dhe sjell këshilla të vlefshme. Në punë, tregoni kujdes me kontratat dhe nismat e reja. Horoskopi javor ju këshillon: ndaloni për pak çaste, rimbushni bateritë dhe do të riktheheni më të fortë se kurrë.

Peshorja (23 shtator – 22 tetor)

Të rafinuar Peshore, universi ju buzëqesh këtë javë! Hëna dhe Venusi ju mbrojnë: do të jenë ditë intensive dhe të mbushura me mundësi, sidomos në dashuri. Beqarët favorizohen nga takime surprizuese, ndërsa çiftet rifitojnë bashkëpunimin dhe afërsinë. Në punë gjithçka shkon mirë, megjithatë duhet të jeni pak më vendimtarë në zgjedhjet tuaja. Sipas horoskopit të javës, e shtuna dhe e diela janë ditët perfekte për të përjetuar emocione të sinqerta. Mos lejoni që frika nga gabimi t’ju mbajë peng!

Akrepi (23 tetor – 22 nëntor)

Misteriozë Akrepë, përgatituni për një javë intensive dhe transformuese! Marsi ju nxit të veproni, por Merkuri e turbullon ujin: rrezikoni të thoni shumë ose shumë pak. Më mirë matni fjalët tuaja, sidomos të martën. Në dashuri, intensiteti është i lartë: kush jeton një histori të fshehtë duhet të bëjë qartësime. Në punë, ka rritje, por të premten kujdes nga të papriturat. Këshilla e horoskopit: përdorni instinktin tuaj të gjashtë për të shmangur vështirësitë. Në fundjavë një ëndërr e vogël mund të fillojë të realizohet.

Shigjetari (23 nëntor – 21 dhjetor)

Miq Shigjetarë, ju pret një javë plot lëvizje! Shpirti juaj i lirë do të ketë mijëra mundësi për të shkëlqyer, sidomos të mërkurën dhe të enjten. Në dashuri, rikthehet dëshira për aventura: beqarët mund të përjetojnë flirte emocionuese. Në punë ka lajme të mira, por kini kujdes të mos shpërndani energjitë në shumë projekte njëherësh. Horoskopi i javës ju këshillon: zgjidhni një drejtim të qartë dhe ndiqeni me guxim. E diela është ideale për të përjetuar emocione nën yje.

Bricjapi (22 dhjetor – 20 janar)

Të dashur Bricjapë, përgatituni për një javë reflektimi. Saturni ju kërkon rregull dhe disiplinë, por Merkuri ju shpërqendron. Rezultati? Keqkuptime të vogla, sidomos në ambientin e punës. Dashuria është një strehë e sigurt: lidhjet e konsoliduara forcohen. Beqarët duhet të kenë durim: emocionet e vërteta do të vijnë, por jo menjëherë. Sipas horoskopit të javës, dita më delikate do të jetë e premtja. Mos u dorëzoni ndaj pesimizmit: të shtunën do ta rifitoni qetësinë dhe vendosmërinë tuaj.

Ujori (21 janar – 19 shkurt)

Të mirët Ujorë, këtë javë do të jeni protagonistë të ndryshimeve të papritura! Dikush mund t’ju propozojë një projekt jashtë skemave të zakonshme: mos thoni menjëherë "jo". Në dashuri, dëshironi liri, por edhe thellësi ndjenjash: përpiquni të gjeni ekuilibrin. Në punë, do të keni nevojë për krijimtari: ndiqni intuitën tuaj! Horoskopi i javës ju fton të jeni të guximshëm: e ardhmja ndërtohet që tani. E premtja është një ditë shumë pozitive, perfekte për të nisur diçka të re.

Peshqit (20 shkurt – 20 mars)

Të ëmbël Peshq, përgatituni për një javë emocionuese dhe intensive! Hëna ju dhuron ëndrra të gjalla dhe intuita të fuqishme. Në dashuri jeni të parezistueshëm: historitë që lindin tani do të kenë një shije magjike. Në punë, kujdes nga keqkuptimet: flisni qartë dhe mos lini vend për dyshime. Horoskopi ju këshillon t’i kushtoni kohë krijimtarisë: një projekt artistik mund t’ju japë kënaqësi të papritura. Të shtunën zemra ju rreh fort: mos ia mohoni vetes një deklaratë ose një gjest të vogël romantik. /noa.al