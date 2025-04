Horoskopi i plotë ditor nga Paolo Fox – E enjte, 24 prill 2025: Në udhëkryqin e fatit dhe energjive të reja

Sot, më 24 prill 2025, yjet flasin me zë të lartë për të gjithë shenjat e horoskopit. Paolo Fox na udhëzon përmes rrugës së dashurisë, punës, mirëqenies dhe fatit, ndërsa dielli i pranverës ndriçon vendime të rëndësishme dhe ndryshime të thella.

Le të zbulojmë se çfarë sjell kjo ditë për secilën shenjë në këtë përkthim ekskluziv nga noa.al.

Ju sjellim dhe: Mes Yjeve dhe Zemrës – Horoskopi i ditës nga Susan Miller, e enjte, 24 prill 2025

Dashi

Dita e sotme shënon një fillim të ri, një hov drejt veprimit dhe suksesit. Për Dashin kjo është një periudhë kur mundësitë për njohje, lavdërime dhe rikuperime emocionale shtohen ndjeshëm. Jeta profesionale mund të ketë kthesa pozitive, ndërsa në dashuri, rikthimi i një ndjenje të vjetër është i mundur. Kujdes me komentet negative: suksesi sjell edhe zili. Ti je një luftëtar me vullnet të hekurt, por mos harro ndjeshmërinë në marrëdhënie – sinqeriteti yt mund të jetë shpëtim ose pengesë, ndaj përdore me mençuri.

Demi

Pesha e përgjegjësive të tua po të bën të ndihesh i lodhur, por mos harro: yjet të japin dritën jeshile për të ndërmarrë ndryshime të mëdha. Edhe nëse je natyrë e qëndrueshme, këtë herë është mirë të rrezikosh pak. Periudha është ideale për t’u rilindur, në punë dhe në ndjenja. Dashuria mund të marrë formë të re, veçanërisht për ata që kanë ndjerë padrejtësi apo lënie pas dore. Fuqia për të rindërtuar është brenda teje.

Binjakët

Një ajër i trazuar të rrethon sot. Ndjeshmëria është në rritje dhe tensionet në çift janë afër. Mbaje mend: jo çdo heshtje është mungesë dashurie, ndonjëherë është mënyrë për të ruajtur paqen. Nëse ndihesh i tejmbushur me mendime, merr kohë për veten. Një udhëtim i shkurtër apo një shkëputje mund të të ndihmojë të rifitosh ekuilibrin. Mos i ushqe konfliktet, qetësia është zgjedhje e mençur.

Gaforrja

Një nga periudhat më të mira të vitit është duke ardhur. Marsi më në fund është zhvendosur dhe tensionet e mbledhura po lëshojnë pe. Kjo është një kohë për të reflektuar mbi marrëdhëniet e tua, për të ndrequr ato që kanë pësuar krisje gjatë marsit dhe prillit. Qartësia në komunikim është thelbësore: nëse ka diçka që nuk shkon, thuaje. Vetëm kështu shmanget përsëritja e gabimeve.

Luani

Je mes fitimtarëve të ditës. Yjet të vënë në qendër të vëmendjes dhe forca jote magnetike rritet. Ide dhe projekte marrin formë, dhe nga maji, edhe dashuria merr krahë. Ke rastin të kërkosh atë që meriton, veçanërisht në punë. Në dashuri, mundësitë për lidhje të reja apo thellim të lidhjeve ekzistuese janë të shumta. Mos hezito të shprehësh dëshirat e tua – je në një pozicion të fuqishëm për t’u dëgjuar.

Virgjëresha

Yjet e ditës janë më të buta ndaj teje. Probleme në çift që kanë ndodhur mund të zbuten, veçanërisht gjatë fundjavës. Jeta e përditshme, streset dhe detyrimet shpesh ndikojnë në marrëdhënie – mos i merr si mungesë dashurie. Nëse ndihesh fajtor për zgjedhje të së kaluarës, rikujto veten se çdo gabim është mësim. Në mbrëmje është mirë të çlodhesh dhe të shmangësh lodhjen e tepërt – trupi yt ka nevojë për qetësi.

Peshorja

Ky është një moment i përzier për ty, me ndjesi të alternuara dhe lodhje emocionale të trashëguar nga ndikimi i gjatë i Marsit. Por lajmi i mirë është se planeti është rikthyer në pozicion të favorshëm, duke të dhënë një frymë të re dhe dëshirë për të ecur përpara. Gjithashtu, prania e Jupiterit ndihmon në rikuperimin e marrëdhënieve dhe në krijimin e mundësive të reja. Mos e nënvlerëso forcën e rrjeteve që ke ndërtuar: një ofertë e rëndësishme vjen nga dikush që të respekton. Nëse ke një projekt të pazgjidhur, tani është koha për ta përfunduar. Rikthe besimin tek vetja – ti meriton respekt, dashuri dhe lumturi.

Akrepi

Intuita jote është armë e fuqishme. Ajo mund të të çojë drejt zgjidhjeve të mençura, për aq kohë sa arrin të mbash larg apatinë dhe trishtimin që të viziton herë pas here. Ke nevojë të shikosh thellë në thelb të gjërave, por mos lejo që kjo ndjeshmëri të të bëjë të dukesh agresiv apo mbrojtës. Nëse ndihesh i zhgënjyer nga një projekt i dështuar apo një kontratë që ka marrë fund, mos u fundos në negativitet. Ndryshime në bashkëpunëtorë apo marrëveshje janë të mundshme. Merr frymë thellë dhe lëri hapësirë vetes për të rindërtuar.

Shigjetari

Optimizmi yt i njohur më në fund kthehet. Tensionet e fundit, sidomos që nga fundi i shkurtit, të kanë lodhur fizikisht dhe mendërisht. Tani është koha për të rigjeneruar trupin dhe shpirtin. Mjafton edhe një aktivitet i vogël sportiv, meditimi apo diçka që të sjell gëzim. Periudha nga fillimi i majit do të jetë shumë premtuese – veçanërisht për dashurinë dhe projektet personale. Sot mund të ketë pak tension për shkak të ndikimit të Hënës, por je afër zgjidhjeve. Mos e humb besimin, yjet janë në anën tënde.

Bricjapi

Koha është aleatja jote më e mirë. Ndonëse situatat janë të ndërlikuara, maturia dhe qartësia që ke mund të ndihmojnë në zgjidhjen e mosmarrëveshjeve. Nëse je në mes të një tensioni me familjarë apo miq, sot është një ditë e mirë për të folur me sinqeritet. Nga fundi i qershorit, do të jetë e nevojshme të largosh marrëdhëniet që nuk të vlejnë më. Respekti për veten tënd kërkon vendime të qarta, dhe ti ke forcën për t’i marrë ato. Ndonëse je rezervuar nga natyra, kjo është një mënyrë për të ruajtur integritetin tënd emocional.

Ujori

Edhe më skeptikët mes Ujorëve do ta ndiejnë fuqinë e emocioneve të sinqerta sot. Megjithatë, kujdes me lidhjet toksike – nëse dikush përpiqet të të kontrollojë apo të të manipulojë, është momenti të vësh kufij. Financat kërkojnë më shumë vëmendje, pasi shpenzimet e fundit kanë qenë të larta. Është periudha e duhur për të organizuar punën dhe për të kursyer. Kujdes nga lodhja e tepërt – Marsi përballë shenjës shkakton pagjumësi dhe nervozizëm. Planifikimi është arma jote – mos i lër gjërat në kaos. Kontaktet me njerëz të Virgjëreshës apo Bricjapit mund të të ndihmojnë shumë.

Peshqit

Hapet një kapitull i ri: pjesa e dytë e vitit sjell kontrata dhe marrëveshje të rëndësishme. Edhe pse muaji shkurt solli rezultate, tri javët e fundit kanë qenë të lodhshme. Megjithatë, fryma jote krijuese është e fortë dhe dëshira për ndryshim është e dukshme. Venusi në shenjë sjell zhvillime të ndjeshme në dashuri – por vetëm nëse marrëdhënia ekzistuese të mbush. Nëse ndihesh i mërzitur, mund të tundohesh të kërkosh diku tjetër. Në aspektin profesional, nga data 9 qershor do të kesh zhvillime pozitive. Të rinjtë që përgatiten për provime janë të favorizuar – suksesi është në horizont. /noa.al

Susan Miller: 3 shenjat që përjetojnë kthesa të mëdha këtë të enjte – dashuri, familje dhe qetësi shpirtërore