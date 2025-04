Mes Yjeve dhe Zemrës – Horoskopi i ditës nga Susan Miller, e enjte, 24 prill 2025

Ndikimet e Venusit dhe Saturnit sjellin thellësi ndjenjash, reflektim në miqësi dhe vendime në dashuri.

Sot yjet ju ftojnë të ndaleni për një çast dhe të dëgjoni zërin tuaj të brendshëm përpara se të ndërmerrni hapin tjetër.

Dashi (21 mars – 19 prill)

Mund të keni rënë në dashuri me dikë së fundmi, por sot mund të jetë e vështirë ta shprehni ndjesinë tuaj hapur. Venusi dhe Saturni ndodhen në shtëpinë më të fshehtë të horoskopit tuaj, duke treguar se zemra juaj rreh për dikë, por ndoshta ndjesitë nuk janë të ndërsjella. Kujdes me marrëdhëniet që nuk përputhen me vlerat tuaja – ato mund të lënë më shumë dhimbje sesa kënaqësi.

Demi (20 prill – 20 maj)

Është momenti për të bërë një bilanc të qëllimeve tuaja dhe të vlerësoni miqësitë. Jeni më të kujdesshëm ndaj atyre që i lejoni të jenë pjesë e përditshmërisë suaj. Një mik i afërt mund të jetë çelësi i një ëndrre të madhe që keni. Ndoshta do të shndërrohet në mentorin tuaj dhe do t’ju ndihmojë të bëni realitet dëshirat më të thella.

Binjakët (21 maj – 20 qershor)

Suksesi profesional është shumë pranë. Mund të merrni vlerësime për punën tuaj të shkëlqyer dhe të arrini një marrëveshje për promovim. Ky moment mund të sjellë emocione të forta dhe falënderim. Mos u çudisni nëse disa nuk janë të lumtur për ju – ju e keni fituar këtë me meritë.

Gaforrja (21 qershor – 22 korrik)

Nëse jeni në ndjekje të studimeve të larta, sot mund të ndjeni një valë energjie pozitive. Venusi sugjeron se e dashuroni atë që po mësoni, dhe kjo mund të sjellë rezultate të shkëlqyera. Saturni premton sukses për ata që punojnë me përkushtim. Përgatituni mirë për çdo projekt final – yjet ju mbështesin drejt arritjes.

Luani (23 korrik – 22 gusht)

Sot mund të ndiheni më të ndjeshëm ndaj çështjeve të dashurisë dhe intimitetit. Kjo është një pjesë e rëndësishme e rrugëtimit tuaj drejt vetë-njohjes. Mund të ndiheni gati të hapni shpirtin ose të përjetoni një lidhje më të thellë fizike. Në çdo rast, lidhja që kërkoni është e sinqertë dhe e thellë.

Virgjëresha (23 gusht – 22 shtator)

Partneritetet janë në qendër të vëmendjes sot. Një lidhje e veçantë kërkon vëmendjen tuaj. Nëse është profesionale, vendosja e objektivave afatgjata do të sjellë siguri financiare. Në dashuri, mund të merrni një hap serioz – bashkëjetesë, fejesë apo një qëllim i përbashkët si martesa. Përkushtimi është fjala kyçe sot.

Peshorja (23 shtator – 22 tetor)

Sot dita mund të dominohet nga puna dhe jo nga argëtimi. Edhe pse planetet sjellin një ndjesi pozitive në vendin e punës, ndikimi i Saturnit mund të zbehë pak entuziazmin. Megjithatë, marrëdhëniet me kolegët do jenë të mira dhe mund të shihni ndryshime afatgjata pozitive që përmirësojnë përditshmërinë në ambientin e punës. Stabiliteti dhe kushtet e mira mund të vendosen që sot.

Akrepi (23 tetor – 21 nëntor)

Vetëbesimi juaj është në rritje, dhe kjo është shumë pozitive sepse mund t’ju ndihmojë të shpreheni lirshëm. Por në sfond mund të ketë ende dyshime të brendshme. Këto mund të lidhen me veten ose me një lidhje romantike që nuk po ju jep siguri. Pavarësisht këtyre ndjesive të përkohshme, është koha të njihni vlerën tuaj dhe të ndiheni të qetë me veten.

Shigjetari (22 nëntor – 21 dhjetor)

Detyrimet familjare janë në qendër të vëmendjes sot, por kjo nuk do ju bezdisë. Nëse keni prindër të moshuar, mund të jetë dita për t’u kujdesur për ta. Me Venusin dhe Saturnin në sektorin familjar, të afërmit mund të mbështeten tek ju për forcë dhe mbështetje. Dita mund të sjellë kënaqësi emocionale dhe të rrisë vetëvlerësimin tuaj përmes shërbimit ndaj të tjerëve. Mundësi e mirë për të zbutur tensione në familje.

Bricjapi (22 dhjetor – 19 janar)

Perfeksionizmi juaj si Bricjap do të dalë në pah sot. Me Saturnin në shtëpinë e komunikimit, gjithçka mund të kërkojë më shumë përqendrim dhe durim. Por pikërisht përmes këtij përkushtimi ndaj detajeve do të arrini të zgjidhni me sukses çdo problem të menjëhershëm. Mund të vlerësoni më mirë sfidat dhe të largoni pengesat që ju pengojnë në rrugën drejt suksesit. Një vëlla, motër ose fqinj mund të luajë rol kyç në zgjidhje.

Ujori (20 janar – 18 shkurt)

Sot është një ditë e mirë për të rivlerësuar prioritetet tuaja dhe për t’u përqendruar në përputhjen e vlerave tuaja me mënyrën se si shpenzoni ose kurseni. Saturni në shtëpinë e të ardhurave mund të kufizojë të ardhurat, por me Venusin aty pranë, ju mund të menaxhoni buxhetin më mirë se zakonisht. Shpenzoni sipas qëllimeve dhe vlerave tuaja dhe do të ndiheni të sigurt dhe të kënaqur.

Peshqit (19 shkurt – 20 mars)

Nevojat tuaja janë prioriteti kryesor sot. Siguria emocionale në një lidhje është shumë e rëndësishme për ju, dhe sot mund të bëni hapa përpara në këtë drejtim. Saturni në shenjën tuaj mund t’ju ngarkojë me më shumë përgjegjësi, por ju gjithashtu meritoni përkujdesje. Marrëdhëniet dashurore mund të bëhen më të qëndrueshme dhe do të ndiheni të sigurt për të dhënë veten plotësisht. Ajo që ju sillni në një lidhje është e vlefshme dhe e besueshme. /noa.al