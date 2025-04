3 shenjat më me fat dhe 3 që duhet të bëjnë kujdes – sipas Susan Miller për të enjten, 17 prill 2025

E enjtja vjen me një valë të fuqishme energjie nga Marsi, planeti i veprimit dhe pasionit, i cili ndikon ndryshe te çdo shenjë.

Disa do ndihen gati për të fituar terren në dashuri, karrierë apo udhëtime, ndërsa të tjerët duhet të tregojnë kujdes me emocionet, komunikimin apo shpenzimet.

Ja cilat janë 3 shenjat më me fat dhe 3 që duhet të jenë më të kujdesshme sot.

Më me fat sot:

1. Luani – Me Marsin në shenjë, ndihesh plot vetëbesim, energji dhe vendosmëri. Është dita jote për të shkëlqyer, për të marrë vendime dhe për të udhëhequr.

2. Peshorja – Marsi ndez jetën sociale dhe projektet në grup. Mundësi të shkëlqyera për të ndërtuar rrjete, për të ndjekur ëndrrat dhe për të frymëzuar të tjerët.

3. Shigjetari – Ëndrrat e mëdha marrin hov. Marsi të mbështet për të udhëtuar, për të mësuar, për të zgjeruar horizontet. Inspirim dhe guxim për aventura të reja.

Të kujdesshmit sot:

1. Virgjëresha – Marsi në zonën e brendshme sjell trazira emocionale dhe shqetësim të brendshëm. Koha për reflektim, por shmang konfliktet dhe mosmarrëveshjet.

2. Gaforrja – Kujdes me financat dhe vendimet e nxituara. Mund të ndjesh presion për të kontrolluar çdo gjë, por duhet maturi dhe planifikim.

3. Akrepi – Karriera në fokus, por mund të përballesh me tensione me eprorët apo kolegët. Vepro me strategji dhe ruaj qetësinë nën presion. /noa.al

