Horoskopi ditor nga Susan Miller për të enjten, 17 prill 2025

Energjia e Marsit ndez zemrat dhe synimet tuaja: Dita e duhur për guxim dhe pasion

E enjtja vjen me një ndjesi të re force dhe dëshire për të vepruar. Planeti i veprimit dhe pasionit, Marsi, ka ndryshuar pozicion në shumë prej shenjave dhe premton energji të fuqishme në fusha të rëndësishme të jetës sonë: dashuri, karrierë, shtëpi, financa dhe brendësi shpirtërore.

Është momenti për të vepruar me kurajë, por edhe për të ruajtur ekuilibrin mes guximit dhe kujdesit.

Lexoni më poshtë se si ndikon Marsi tek secila shenjë sot:

Dashi (21 Mars – 19 Prill)

Dashuria është në ajër. Marsi kthehet në shtëpinë tënde të romancës dhe argëtimit për një muaj, duke sjellë pasion, dëshirë për krijimtari dhe emocione të forta. Është koha e duhur për të ndjekur hobet, për t’u angazhuar në projekte imagjinative dhe për të lënë shkëlqimin tënd të brendshëm të dalë në pah. Kujdes vetëm me reagimet e forta emocionale — përdor energjinë për të ndërtuar dhe për të ndarë dashurinë.

Demi (20 Prill – 20 Maj)

Marsi hyn në sektorin tënd të shtëpisë dhe familjes, duke të motivuar të marrësh në dorë projekte shtëpie apo të adresosh tensione të vjetra familjare. Kjo është një periudhë e mirë për të rinovuar, për të sjellë ndryshime pozitive në ambientin ku jeton dhe për të rritur harmoninë me të afërmit. Kujdes me shprehjen e emocioneve — energjia e Marsit mund të të bëjë më të paduruar se zakonisht.

Binjakët (21 Maj – 20 Qershor)

Marsi ndriçon shtëpinë tënde të komunikimit dhe mendimit logjik. Do të ndihesh i frymëzuar të shkruash, të studiosh apo të përfundosh projekte që të kanë ngecur. Energjia është e shpejtë dhe vendosmëria e lartë, por ki kujdes në marrëdhëniet me vëllezërit, motrat apo fqinjët, sepse keqkuptimet mund të lindin lehtë. Shprehu me maturi dhe dëgjo të tjerët me vëmendje.

Gaforrja (21 Qershor – 22 Korrik)

Tani është momenti për të marrë kontrollin mbi financat dhe për të ndërtuar një themel më të sigurt ekonomik. Marsi sjell motivim të fortë për të kërkuar burime të reja të ardhurash apo për të riorganizuar buxhetin. Por përpiqu të shmangësh blerjet impulsive dhe konfliktet për çështje parash. Transparenca dhe planifikimi janë çelësi i suksesit financiar këtë muaj.

Luani (23 Korrik – 22 Gusht)

Me Marsin që rikthehet në shenjën tënde për një muaj, do të ndihesh plot energji, guxim dhe dëshirë për të ndjekur synimet e tua personale. Ndihesh si në qendër të vëmendjes dhe e ke të gjithë botën në dorë. Ki parasysh që kjo energji e zjarrtë mund të kthehet në nxitim apo arrogancë — ruaj përulësinë në marrëdhënie dhe vepro me maturi për të arritur qëllimet.

Virgjëresha (23 Gusht – 22 Shtator)

Dita sjell një energji të brendshme më të thellë. Marsi kalon në zonën më të fshehtë të hartës tënde dhe të fton të tërhiqesh pak për të reflektuar. Është momenti i duhur për meditim, për përfundimin e cikleve të papërfunduara dhe për trajtime shpirtërore apo emocionale. Mund të ndihesh i trazuar ose i pavendosur, por kjo është një periudhë për t’u rigjeneruar dhe për të lënë pas atë që të mban peng. Përgatitu për një rilindje të brendshme.

Peshorja (23 Shtator – 22 Tetor)

Jeta jote shoqërore do të marrë një hov të ri. Marsi ka hyrë në shtëpinë tënde të miqësive dhe ëndrrave afatgjata, duke të shtyrë të lidhem më shumë me të tjerët dhe të bashkëpunosh për kauza që të frymëzojnë. Mund të jesh në qendër të vëmendjes në aktivitete grupore ose të udhëheqësh një projekt me pasion. Kujdes vetëm me keqkuptimet – energjia e Marsit mund të ndezë debate. Komunikimi i qartë është çelësi për të ruajtur harmoninë dhe për të ecur drejt qëllimeve të tua.

Akrepi (23 Tetor – 21 Nëntor)

Ambiciet e tua profesionale dalin në pah. Marsi ndodhet në shtëpinë tënde të karrierës dhe reputacionit, duke të dhënë një shtysë të fortë për t’u afirmuar. Kjo është një periudhë e mirë për të ndërmarrë hapa të mëdha në fushën profesionale, por ki kujdes me rivalitetin apo tensionet me figurat e autoritetit. Nëse kanalizon energjinë në projekte të rëndësishme, do të kesh mundësi të rrisësh dukshmërinë dhe të fitosh admirimin që meriton.

Shigjetari (22 Nëntor – 21 Dhjetor)

Është koha për të ëndërruar më shumë dhe për të vepruar për ëndrrat e tua. Marsi ndodhet në shtëpinë e udhëtimeve të gjata dhe arsimit të lartë, duke të nxitur të eksplorosh botën – fizikisht apo shpirtërisht. Mund të ndjesh thirrjen për të filluar një rrugëtim të ri, të studiosh diçka të thellë apo të udhëtosh drejt një destinacioni që të frymëzon. Nëse planet pengohen, ruaj qetësinë – komunikimi i qartë do të jetë shpëtimtar. Ji i guximshëm, por edhe i durueshëm.

Bricjapi (22 Dhjetor – 19 Janar)

Ndihesh më i gatshëm të marrësh kontrollin mbi çështjet e përbashkëta – qofshin financiare apo emocionale. Marsi viziton shtëpinë tënde të burimeve të përbashkëta, çka sjell mundësi për të shlyer borxhe, për të diskutuar marrëdhënie me thellësi ose për të adresuar emocione të shtypura. Megjithatë, diskutimet për para mund të sjellin tension, ndaj përpiqu të veprosh me qartësi dhe ndjeshmëri. Kjo periudhë është e vlefshme për ndërtimin e një themeli më të sigurt dhe për marrëdhënie më të qëndrueshme.

Ujori (20 Janar – 18 Shkurt)

Lidhjet personale dhe partneritetet janë në fokus. Marsi ndodhet në shtëpinë tënde të marrëdhënieve, duke sjellë pasion, por edhe sfida. Nëse je në një lidhje, kjo është periudha për të rigjallëruar lidhjen ose për të marrë vendime të rëndësishme. Nëse je beqar, mund të takosh dikë që të sfidon pozitivisht. Kujdes me debatet – Marsi mund të nxisë ndjeshmëri të lartë. Ruaj qetësinë dhe përpiqu të kthesh çdo tension në mundësi për rritje dhe afrim më të thellë.

Peshqit (19 Shkurt – 20 Mars)

Fokusi yt kthehet tek rutina dhe mirëqenia. Marsi viziton shtëpinë tënde të punës dhe shëndetit, duke të dhënë energji për të ndjekur një stil jetese më aktiv dhe për të realizuar projekte të reja në vendin e punës. Mund të ndihesh më i përqendruar për të përmirësuar përditshmërinë dhe për të vendosur zakone të shëndetshme. Megjithatë, mund të ndjesh edhe frustrim nëse gjërat nuk ecin sipas planit. Mos harro të kujdesesh për veten dhe të ruash ekuilibrin mes angazhimit dhe pushimit. /noa.al