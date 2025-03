Parashikimi i motit, si do të ndryshojnë temperaturat gjatë ditës

Shqipëria

Pritet ndryshim i situatës atmosferike në territorin Shqiptar; duke sjellë dobësim të dukshëm të intensitetit të reshjeve; megjithatë do të mbeten prezente; në zonat malore verilindore – juglindore do të ri-shaqen sërisht reshjet e dëborës; parashikohet që orët e pasdites; të dominohen nga vranësira të shpeshta në pjesën më të madhe të territorit KU herë pas here do të gjenerojnë reshje shiu e dëbore në male POR me uintensitet të ulët.

Temperaturat e ajrit do të pësojnë RENIE në të dy vlerat ekstremale ditore duke u luhatur nga 1°C vlera minimale e shënuar në qytetin e Peshkopisë deri në 19°C vlera maksimale e cila do të regjistrohet në qarkun e Vlorës.

Era do të fryjë e lehtë dhe mesatare duke arritur shpejtësinë maksimale deri në 40 km/h nga drejtimi; Jugperëndimor; duke krijuar në brigjet detare dallgëzim mbi 3 ballë.