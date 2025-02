Mark Rute: NATO do të punojmë me këdo që do të udhëheqë Kosovën!

Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Mark Rute tha të mërkurën se pret që sa më parë në Kosovë të formohet një qeveri e qëndrueshme ndërsa shprehu gatishmërinë të punojë me këdo që do ta udhëheqë vendin në të ardhmen.

Ai i bëri këto komente gjatë një konference shtypi në Bruksel, para takimit të ministrave të Mbrojtjes të vendeve anëtare të NATO-s.

“Bazuar në rezultatet paraprake deri tani duket se do të ketë një qeveri të koalicionit. Natyrisht, ne do të punojmë me këdo që do të udhëheqë me vendin. Dhe natyrisht u dëshirojmë të gjithë politikanëve gjithë të mirat në drejtimin e hapësirës politike dhe që të sigurojnë që të ketë një qeveri të qëndrueshme sa më parë që të jetë e mundur”, tha Rute.

Bashkimi Europian tha se pret formimin e institucioneve të Kosovës me synimin që të mbështesë ato në proceset integruese, por ritheksoi se përparimi i Kosovës në këtë rrugë lidhet drejtpërdrejtë me normalizimin e marrëdhënieve të saj me Serbinë.

“Kosova pritet të zbatojë detyrimet e saj që dalin nga Marrëveshja për Rrugën e Normalizimit, si dhe të gjitha marrëveshjet e kaluara të Dialogut pa vonesa apo parakushte të mëtejshme. Nuk ka alternativë për Dialogun e lehtësuar nga Bashkimi Evropian”, thuhet në një komunikatë të përbashkët të shefes për politikë të Jashtme Kaja Kallas dhe komisioneres për zgjerim të Bashkimit Evropian, Marta Kos.

Në komunikatë u bëhet thirrje autoriteteve në Kosovë që të angazhohen në bashkëpunim të përgjegjshëm rajonal dhe të shtojnë përpjekjet e tyre për të forcuar sundimin e ligjit dhe administratën publike si dhe për të mbrojtur lirinë e shprehjes.

Rezultatet e zgjedhjeve të së dielës do të përcaktojnë se kush do të udhëheqë Kosovën në bisedimet për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë, të cilat kanë ngecur për një kohë të gjatë. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Europian u kanë kërkuar të dyja palëve të zbatojnë marrëveshjen e arritur gati dy vjet më parë sipas së cilës Kosova duhet të themelojë një Asociacion të Komunave me shumicë serbe, ndërsa Beogradi të njohë ‘de facto’ pavarësinë e Kosovës.

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve po vazhdon ende numërimin e votave, por sipas ekspertëve nuk pritet të ketë ndryshime thelbësore në rezultatin paraprak i cili imponon negociata për koalicione meqë asnjë nga partitë kryesore shqiptare nuk arrin të formoj e vetme qeverinë.

Deri tani lëvizja Vetëvendosje, e cila kryeson me rreth 40 për qind te votave, ka hedhur poshtë çdo mundësi bashkëpunimi me partitë opozitare ndërsa kryeministri Albin Kurti ritheksoi sot synimin për ta formuar qeverinë e re pa to.

Dy nga partitë opozitare Partia Demokratike dhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës gjithashtu janë shprehur gjithashtu kundër ndonjë koalicioni me partinë në pushtet por të hapura për negociata me partitë e opozitës.

Vëzhguesit shprehen të rezervuar mbi qëndrueshmërinë e një qeverie të re të përbërë qoftë nga lëvizja Vetëvendosje me pakicat, qoftë nga partitë opozitare duke theksuar se cilado qeveri që nuk përfshinë të paktën dy nga partitë kryesore shqiptare do të ishte një qeveri e brishtë, posaçërisht para proceseve më të mëdha që kërkojnë dy të tretat e votave në parlament, siç është zgjedhja e presidentit të ri vitin e ardhshëm.