Parashikimi i motit! Diell dhe kthjellime, por ulen temperaturat

Sot vendi ynë do të ndikohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme.

Moti parashikohet i kthjellët në të gjithë territorin por nuk do të mungojnë vranësira të pakta kalimtare nga orët e mesditës kryesisht në relievet malore.

Era do të fryjë me drejtim verilindje-veriperëndim 10m/sek, ndërsa në lugina dhe përgjatë vijës bregdetare e kryesisht atë jugperëndimore nga orët e mesditës era fiton shpejtësi deri në 16m/sek, me valëzimin në dete 3 ballë.

Prezencë e mjegullës së dendur, mjegullinës përgjatë zonave luginore, si dhe e ngricave në akset rrugore.

Temperaturat parashikohen: në zonat malore -3 deri 7°C në zonat e ulëta 5 deri 16°C në zonat bregdetare 6 deri 16°C