Sizmologët nuk e shohin si të madh tërmetin 5.2 ballë që ndodhi mesditën e së martës dhe theksojnë se sekuenca sizmike do të vazhdojë, raporton noa.al duke cituar In.

Presidenti i Organizatës së Planifikimit dhe Mbrojtjes nga Tërmeti, Eftimi Leka, duke folur për MEGA Channel, theksoi se tërmeti më i madh prej 5 ballë të shkallës Rihter që ka ndodhur në orën 15:04 të së martës pasdite nuk mund të konsiderohet si një tërmet i madh.

“Është shumë i vogël për të qenë tërmeti kryesor”. “Do të preferoja të kisha një tërmet 5.5 ballë, i cili nuk do të shkaktonte asnjë ndikim në Santorini dhe ishujt e tjerë, por ky tërmet që ndodhi, mund të sinjalizojë një tërmet të madh dhe fillimin e uljes së aktivitetit sizmik”, tha z. Leka duke folur për MEGA.

Përsa i përket shqetësimit të qytetarëve si në Santorini ashtu edhe në Amorgos, ai tha se kjo është e arsyeshme. "Unë mendoj se është e arsyeshme që shumë njerëz të shqetësohen sepse kanë frikë nga tërmetet." Nuk e dimë sa do të zgjasë. “Do të jetë patjetër për një deri në katër javë”, shtoi Eftimi Leka.

“Aktiviteti sizmik po rritet”

Sizmologu Akis Tselentis iu referua aktivitetit sizmik në vazhdim, duke theksuar se “ai nuk është në deskalim, por përkundrazi po intensifikon ritmet e tij”.

Zona sizmike po zgjerohet drejt verilindjes dhe duket qartë se është aktivizuar shkaktari i madh i Amorgos që na dha tërmetin shkatërrues të vitit 1956”, nënvizoi z. Tselentis, duke shtuar se i gjithë aktiviteti ka qartësisht karakteristikat e një sekuence parasizmike.

“Për fat të keq, sa më gjatë të mos ndodhë tërmeti kryesor, aq më e madhe do të jetë madhësia e tij e pritshme”, sqaroi Akis Tselentis, duke theksuar se skenari më i keq është që të arrijmë magnitudat e vitit 1956.

"Përmasat po rriten"

“Kemi shkuar nga 3.5 në mbi 5, gjë që tregon se përmasat janë duke u rritur dhe jo duke u ulur. “Sekuenca sizmike vazhdon me karakteristikat e paragoditjeve”, shtoi Gerasimos Papadopoulos, sizmolog në Universitetin Hellenic Mediterranean.

“Ne kemi arritur në një udhëkryq kritik dhe magnitudat brenda tre periudhave 24-orëshe kanë arritur në 5 të shkallës Rihter. “Që nga e shtuna kam thënë se jemi në sekuencë paratërmetesh dhe tani trendi është në rritje në magnitudë dhe në numrin e tërmeteve”, theksoi z. Papadopoulos.

“Për momentin nuk jemi të sigurt nëse do të ketë një tërmet më të madh apo jo”. “Mundet që tërmeti kryesor të ketë qenë 5.2 ballë të shkallës Rihter”, shtoi Gerasimos Papadopoulos, i cili shtoi se sekuenca sizmike vazhdon me karakteristikat e paragoditjeve dhe për këtë arsye është e justifikuar.

“Tërmetet e shumta me magnitudë të ngjashme tregojnë se dukuria po i reziston thyerjes”, tha ai, duke theksuar se sekuenca sizmike do të zgjasë shumë dhe se magnitudat e tërmeteve do të rriten edhe më shumë.