Rama: Procesi i integrimit në BE në aspektin legjislativ dhe prokurimet do të kryhen me Inteligjencën Artificiale

TIRANË- Kryeministri Edi Rama tha në konferencën e fundvitit me gazetarët se po punohet për kryerjen me Inteligjencën Artificiale të të gjithë procesit të integrimit në BE në aspektin legjislativ. Rama u shpreh se jemi në fazën që po përgatisim modelin e prokurimeve me inteligjencë artificiale.

“Aktualisht që flasim jemi në kushtet kur me Inteligjencën Artificiale ne po punojmë për transferimin e gjithë trupit ligjor të BE në trupin ligjor të Shqipërisë, që do të thotë kryerje e gjithë procesit të integrimit në aspektin legjislativ, për të cilat vendet e tjera. Ne këtë kohë e bëjmë 90% me inteligjencë artificiale. Jemi në fazën që po përgatisim modelin e prokurimeve me inteligjencë artificiale. Edhe për këtë do jemi avangardë. Të vendosim teknologjinë si një armë për të përmirësuar proceset më të thella sesa dhënia e shërbimeve që tani e kemi bëre.

Hapin e parë që hodhëm me krijimin e një institucioni të ri të prokurimeve të një operatori që bën prokurimet për të gjitha ministritë dhe institucionet qendrore, sepse lajmi nuk ka dalë sic duhet të dilte. Nuk bëhen me tendera në ministri dhe operatori që është krijuar këtë vit dhe që është futur në funksion do të marrë volumin e prokurimeve dhe do të shpëtojmë me të gjitha lojërat që bëjnë. Sepse nuk do jetë me objektivisht e mundur që të bëhen copë njerëz për të tundur letra që për shumë kënd janë arabisht jo shqip, në kuptimin e procedurave”, tha Rama.

Kreu i qeverisë foli gjithashtu edhe për digjitalizimin e Kadastrës ku tha se për këtë janë angazhuar fonde të veçanta, pasi sipas tij është punë komplekse dhe kërkon shumë staf.

“Tumori i Shqipërisë ka qenë korrupsioni endemik në çdo hap për çdo gjë, çdo dokument. Sot panorama është tjetër. Ka mbetur vetëm një gur i fundit i këtij mozaiku për ta mbyllur periudhën otomane të transaksioneve të qytetarit me shtetin, që është përfundimi i projektit të futjes së kadastrës në këtë sistem të teknologjisë. Kemi angazhuar fonde të veçanta, sepse është punë komplekse dhe kërkon shumë njerëz që të vihen në dispozicion”, tha Rama.