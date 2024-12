Horoskopi i Artemis për javën e re 23 deri 29 dhjetor 2924. Të 12 shenjat zodiakale

Horoskopi për javën e ardhshme 23-29 dhjetor për Dashi, Demi, Binjakët, Gaforrja, Luani, Virgjëresha, Peshorja, Akrepi, Shigjetari, Bricjapi, Ujori dhe Peshqit.

Këtu mund të lexoni të plotë pasqyrën astrale javore të Artemidës, përkthyer ekskluzivisht nga noa.al.

Dashi (21 Mars – 20 Prill)

Kjo javë premton të jetë dinamike dhe plot mundësi për shenjën e Dashit, e karakterizuar nga vendosmëria dhe pasioni. Do të jetë një periudhë ideale për… lexoje të plotë këtu

Demi (21 Prill – 20 Maj) Këtë javë, shenja e Demit, e njohur për durimin dhe vendosmërinë e saj, do të thirret për të bërë zgjedhje të rëndësishme dhe të menduara. Me ekuilibrin e duhur midis racionalitetit dhe emocioneve, do të jeni në gjendje të lundroni me sukses në situatat më komplekse. Zbuloni… lexoje të plotë këtu

Binjakët (21 maj – 20 qershor)

Kjo javë sjell lehtësi dhe mundësi të reja për shenjën e Binjakëve, të cilët më në fund do të ndjejnë një… lexoje të plotë këtu.

Gaforrja (21 qershor – 22 korrik)

Kjo javë e fton Gaforren të balancojë kohën midis angazhimeve profesionale dhe marrëdhënieve personale. Empatia dhe përkushtimi juaj i lindur do të jenë aleatët tuaj më të mirë për të përballuar momentet më intensive, ndërsa energjia pozitive do t’ju… lexoje të plotë këtu

Luani (23 korrik – 22 gusht)

Këtë javë, Luani, i fortë dhe i vendosur, do të nxitet për të treguar guximin dhe aftësinë e tij për të përballuar situata komplekse. Është një kohë vendimtare për të… lexoje të plotë këtu

Virgjëresha (23 gusht – 22 shtator)

Kjo javë për Virgjëreshën është intensive dhe plot sfida, por edhe mundësi për rritje. Do të jetë e rëndësishme të ruani fokusin, të menaxhoni me kujdes vendimet praktike dhe të gjeni… lexoje të plotë këtu

Peshorja (23 shtator – 22 tetor)

Kjo javë premton të jetë emocionuese dhe tërheqëse për Peshoren, me mundësi të reja për momente romantike dhe lidhje domethënëse. Zbuloni se çfarë kanë rezervuar yjet për ju… lexoje të plotë këtu

Akrepi (23 tetor – 21 nëntor)

Kjo javë për Akrepin do të karakterizohet nga një energji e lehtë dhe pozitive, me një qasje të shkujdesur që do t’ju ndihmojë të kapërceni sfidat e përditshme. Pavarësisht qëndrimit tuaj të qetë, do të arrini… lexoje të plotë këtu

Shigjetari (22 nëntor – 21 dhjetor)

Kjo javë e fton Shigjetarin të fokusohet në organizim dhe rinovim, si personalisht ashtu edhe profesionalisht. Dëshira juaj për liri dhe aventurë do të gjejë shprehje të re përmes përmirësimit të mjedisit tuaj dhe vetes. Yjet premtojnë… lexoje të plotë këtu

Bricjapi (22 dhjetor – 19 janar)

Kjo javë sjell një energji pajtimi dhe ndërtimi te Bricjapi. Do të jetë një kohë ideale për të rivendosur marrëdhënie të rëndësishme, për të forcuar lidhjet dhe për të investuar në mirëqenien tuaj emocionale dhe materiale. Zbuloni si të shfrytëzoni sa më shumë mundësitë që ofrojnë yjet. Lexoje të plotë këtu

Ujori (20 janar – 18 shkurt)

Kjo javë sjell mundësi të reja për Ujorin, veçanërisht në fushën profesionale dhe financiare. Yjet ju inkurajojnë të ndiqni qëllimet tuaja me vendosmëri, duke ruajtur një ekuilibër midis punës dhe mirëqenies personale. Zbuloni se si të përfitoni sa më shumë nga kjo periudhë, lexoje të plotë këtu

Peshqit (19 shkurt – 20 mars)

Kjo javë për Peshqit do të përshkohet nga një atmosferë e këndshme dhe optimiste, ideale për të zgjidhur çështje të rëndësishme dhe për të shijuar klimën para festave. Yjet ju ftojnë të… lexoje të plotë këtu