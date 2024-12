E rëndë në Tiranë, dy të rinjtë godasin me sende të forta një 34-vjeçar!

Një ngjarje e rëndë kë ndodhur në rrugën “Myslym Keta” në Tiranë, ku dy të rinj kanë goditur me sende të forta një 34-vjeçar.

Sipas informacioneve paraprake, në pranga kanë rënë shtetasi me iniciale Xh. T., 19 vjeç dhe një shtetas 17 vjeçar, pasi gjatë një konflikti për motive të dobëta, kanë goditur me sende të forta shtetasin me iniciale J. Gj., 34 vjeç, i cili ndodhet në spital, në kujdesin e mjekëve.

Mësohet se gjatë kontrollit në banesën e 19-vjeçarit u gjet dhe u sekuestrua 1 mjet prerës (thikë).

