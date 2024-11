Fituesi i ‘Topit të Artë’: Edhe pse spanjoll, kam marrë zero mesazhe urimi nga Real Madridi

Rodrigo Hernández, mesfushori i Manchester City, fituesi i “Topit të Artë” për vitin 2024, ishte i ftuari i programit televiziv “El Larguero”, ku u rrëfye për shumë gjëra. Mes të tjerash u pyet se çfarë do të ndodhte nëse një ditë Real Madridi do ta telefononte me qëllimin për të nënshkruar me ta. Mesfushori spanjoll u përgjigj: "Padyshim, kur Real Madridi të thërret, klubi më i mirë në histori dhe më i titulluari, është nder i madh. Gjithmonë duhet t’i kushtosh vëmendje, kjo është e qartë".

Për mungesën e klubit të bardhë në ceremoninë e ndarjes së çmimeve të “Topit të Artë” në Paris, bojkot që erdhi pse ai dhe jo Vinicius Junior e fitoi trofeun prestigjioz individual, Rodri tha shkurt: "Nuk e di nëse Real Madridi do të shkojë në një gala tjetër tani e tutje apo jo. Është një vendim që ata e morën për arsyet e tyre. Edhe pse jam spanjoll, kam marrë zero mesazhe nga Real Madridi pas fitimit të ‘Topit të Artë’. Ata nuk erdhën në mbrëmjen gala të Parisit, kështu që padyshim nuk do të kishte kuptim të më shkruanin më pas”.

Për qëndrimin e Vinicius, duke e ditur se nuk e fitoi çmimin, spanjolli komentoi: "Ai është një nga lojtarët më të mirë në botë. Vinicius është një djalë i zgjuar dhe përfundimisht e ka kuptuar se sa më shumë të luajë në fushë, aq më mirë do të jetë. Ai ka hapësira për t’u përmirësuar ende, ashtu si gjithë të tjerët. Është i ri dhe do të ketë njerëz që do ta këshillojnë mirë, duke qenë te Real Madridi edhe më shumë. Është një klub me vlera, kaq mund të them".

Një temë tjetër që ai vlerësoi ishte rinovimi i Guardiolës me Manchester City: "Jam i gëzuar që vendosa ta ndjek në Angli. Pep ka qenë trajneri më me ndikim në karrierën time".