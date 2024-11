Donald Trump po formëson ekipin për mandatin e dytë presidencial! Emrat

Trump duhet të emërojë drejtuesit për 15 agjenci qeveritare dhe poste të tjera të larta të administratës që kërkojnë konfirmimin e Senatit, së bashku me emërimin e stafit të lartë.

SHBA- Presidenti i zgjedhur Donald Trump po i jep formë kabinetit dhe stafit të tij për mandatin e dytë në Shtëpinë e Bardhë, ku në janar pritet të marrë detyrën.

Trump duhet të emërojë drejtuesit për 15 agjenci qeveritare dhe poste të tjera të larta të administratës që kërkojnë konfirmimin e Senatit, së bashku me emërimin e stafit të lartë, shkruan "The Hill".

Ja një listë se kush është zgjedhur nga Donald Trump deri më tani.

KABINETI:

Sekretari i Shtetit: Marco Rubio

Senatori republikan nga Florida shihet si një përfaqësues i politikës së jashtme që është i ashpër ndaj Kinës dhe Iranit. Zgjedhja e tij për të shërbyer si kryediplomati i Trump përfundon një kthesë drastike nga viti 2016, kur të dy ishin rivalë të ashpër në zgjedhjet presidenciale të GOP. Rubio ishte gjithashtu në konsideratë për kandidatin e Trumpit, përpara se ai të zgjidhte Senatorin JD Vance (R-Ohio).

Prokurori i Përgjithshëm: Matt Gaetz

Republikani nga Florida i sapo rizgjedhur për mandatin e tij të pestë në shtëpi njihet për stilin e tij bombastik. Gaetz është një aleat besnik i Kongresit i Trump, i cili vetë ishte subjekt i një hetimi të Departamentit të Drejtësisë.

Sekretari i Mbrojtjes: Pete Hegseth

Hegseth shërbeu si kapiten këmbësorie në Gardën Kombëtare të Ushtrisë dhe bëri turne në Afganistan dhe Irak, duke fituar dy yje bronzi. Ai aktualisht është bashkë-prezantues i "Fox & Friends Weekend". Trump është zotuar të shkarkojë gjeneralët e përfshirë në tërheqjen e Afganistanit në vitin 2021 dhe të eliminojë nismat e “zgjuara” që fokusohen në diversitetin dhe barazinë në ushtri. Zgjedhja e Hegseth erdhi si befasi edhe për disa aleatë të Trump, pasi ai nuk ishte ndër emrat e konsideruar në garë për këtë post. Trump përballet me reagime ndaj zgjedhjes së Hegseth për shefin e Pentagonit

Sekretari i Sigurisë Kombëtare: Kristi Noem

Noem, një republikane që ka shërbyer si guvernatore e Dakotës së Jugut që nga viti 2019, është një aleate besnik e Trump dhe do të ndihmonte në mbikëqyrjen e goditjes së tij të imigracionit në një mandat të dytë. Ajo ishte gjithashtu në konsideratë për kandidatin e Trumpit përpara se pjesët e hershme të librit të saj të zbulonin se ajo vrau qenin e saj të gjuetisë 20 vjet më parë.

Drejtori i Inteligjencës Kombëtare: Tulsi Gabbard

Gabbard, një kongresmene demokrate me katër mandate nga Hawaii, e cila garoi kundër Presidentit Biden në zgjedhjet paraprake të vitit 2020, u largua nga partia në vitin 2022, por nuk u bë zyrtarisht republikane deri në fillim të këtij viti. Ajo është një veterane e Gardës Kombëtare, e cila shërbeu në dy turne në Lindjen e Mesme, ka qenë prej kohësh kritike ndaj establishmentit demokrat, veçanërisht ndaj angazhimit të vendit në luftërat në atë rajon. Ajo është pjesë e ekipit të tranzicionit të Trump.

Drejtori i CIA-s: John Ratcliffe

Ratcliffe, ish-kreu i inteligjencës kombëtare në administratën e fundit Trump, u zgjodh për të drejtuar CIA-n . Ai ka shërbyer më parë si kongresmen nga Teksasi dhe Trump, në një deklaratë, e quajti atë "një luftëtar për të vërtetën dhe ndershmërinë me publikun amerikan". Ratcliffe shërbeu gjithashtu si anëtar i ekipit të shkarkimit të Trump gjatë përpjekjes së parë të demokratëve për të larguar presidentin e atëhershëm nga detyra.

Drejtori i Agjencisë për Mbrojtjen e Mjedisit: Lee Zeldin

Përzgjedhja e Trump për të udhëhequr EPA është Zeldin , një ish-kongresmen republikan i Nju Jorkut dhe kandidat për guvernator, i cili ishte një mbrojtës i hapur i presidentit të 45-të gjatë gjyqit të tij të parë të shkarkimit në vitin 2020. Trump përmendi sfondin ligjor të Zeldin, një shenjë se ai ka të ngjarë të mbështetet në EPA për të rikthyer rregulloret mjedisore.

Ambasadorja e Kombeve të Bashkuara: Elise Stefanik

Kryetarja e konferencës së republikanëve të Dhomës së Përfaqësuesve, e cila sapo fitoi mandatin e saj të pestë duke përfaqësuar një distrikt verior të Nju Jorkut, Stefanik ka përvojë të kufizuar diplomatike, por ka qenë një kritike e hapur e Kombeve të Bashkuara dhe një aleate e vendosur e Izraelit.

Ambasadori në Izrael: Mike Huckabee

Huckabee, ish-guvernatori i Arkansas nga 1996-2007, u zgjodh për një rol të madh diplomatik mes tensioneve të rritura në Lindjen e Mesme. Huckabee nuk ka mbajtur kurrë një post diplomatik më parë, por ndonjëherë ka peshuar mbi luftën në Gaza, duke përfshirë kur i tha NewsNation se ai nuk shihte një arsye për të mbështetur një armëpushim Izrael-Hamas dhe se e vetmja mënyrë për t’i dhënë fund luftës do të ishte zhdukja e grupit terrorist. Trump i ka kërkuar Izraelit të “përfundojë problemin” në luftën kundër Hamasit pas sulmeve të tij të tetorit 2023, edhe pse ai ka qenë kritik për mënyrën se si vendi ka kryer fushatën ushtarake.

SHTËPIA E BARDHË:

Shefe e stafit: Susie Wiles

Wiles i kaloi dy vitet e fundit duke bashkë-drejtuar fushatën e Trump. Ajo do të bëhet gruaja e parë që do të shërbejë si shefe e stafit të Shtëpisë së Bardhë. Wiles, mes njerëzve që Trump falënderoi pas fitores së tij në 2024, ishte kryesisht një figurë e prapaskenave gjatë drejtimit të tij. Ajo ka punuar gjithashtu për Senatorin Rick Scott (R-Fla.) dhe guvernatorin e Floridës Ron DeSantis (R) dhe ka qenë zëvendësdrejtoreshë gjatë fushatës së ish-presidentit Reagan në vitin 1980.

Zëvendës shefi i shtabit për politikën: Stephen Miller

Miller ishte një nga këshilltarët më të afërt të Trump gjatë mandatit të tij të parë dhe ishte një arkitekt i politikave si ndalimi i udhëtimeve nga disa vende me shumicë myslimane dhe ndarja e familjeve. Ai pritet të udhëheqë përpjekjet për të zbatuar goditjen e imigracionit të Trump në një mandat të dytë.

Cari i kufirit: Tom Homan

Një ish-drejtor i Emigracionit dhe Zbatimit të Doganave, Homan u emërua "cari i kufirit" i Trump, i ngarkuar me goditjen e imigracionit dhe mbikëqyrjen e "kufirit jugor, kufirit verior, të gjithë sigurinë detare dhe të aviacionit", sipas një deklarate nga presidenti i zgjedhur. Homan ka thënë se do të ndërmarrë bastisje në vendin e punës dhe do t’i japë përparësi "kërcënimeve të sigurisë publike dhe kërcënimeve të sigurisë kombëtare" për dëbim si car kufitar. Ai ishte një përkrahës i hershëm i politikës së "tolerancës zero" që ndau më shumë se 4,000 fëmijë nga prindërit e tyre në administratën e parë të Trump, dhe së fundmi tha se "familjet mund të dëbohen së bashku" ndërsa diskutonin planet për mandatin e ardhshëm.

Këshilltari i Sigurisë Kombëtare: Mike Waltz

Waltz, një veteran i ushtrisë që ishte Bereta e parë e Gjelbër e zgjedhur në Kongres, do të shërbejë si zyrtari më i lartë i sigurisë kombëtare i Trump, duke u larguar nga Dhoma e Përfaqësuesve pasi përfaqësoi Florida që nga viti 2019. Kongresmeni republikan ka bërë thirrje që Evropa të bëjë më shumë për të mbështetur Ukrainën dhe që SHBA të jetë më e rreptë me mbështetjen e saj, duke u përafruar me një objektiv kyç të politikës së jashtme të presidentit të zgjedhur. Ai ka qenë gjithashtu një kritik i vendosur i tërheqjes së administratës Biden në vitin 2021 nga Afganistani.

Këshilltari i Shtëpisë së Bardhë: Bill McGinley

McGinley do të kthehet në Shtëpinë e Bardhë nën drejtimin e Trump si këshilltar i tij. Ai ishte sekretar i kabinetit gjatë administratës së parë të Trump dhe gjithashtu ka shërbyer si këshilltar i përgjithshëm në Komitetin Kombëtar të Senatorit Republikan. Trump, në një deklaratë, e quajti McGinley-n "një avokat të zgjuar dhe këmbëngulës, i cili do të më ndihmojë të avancoj axhendën tonë Amerika e Parë duke luftuar për integritetin e zgjedhjeve dhe kundër armatimit të zbatimit të ligjit" dhe tha se ai luajti një rol të madh në fitoren e GOP në 2024. zgjedhjet.

I dërguari për Lindjen e Mesme: Steven Witkoff

Witkoff, një biznesmen nga Nju Jorku, do të shërbejë si i dërguar i posaçëm për Lindjen e Mesme, një rol që Trump tha në një deklaratë do të përfshijë atë të jetë një "zë për paqen". Ai është një mik i vjetër i presidentit të zgjedhur, njihet si një manjat i pasurive të patundshme dhe është kryetar dhe CEO i Witkoff.

Departamenti i Efikasitetit të Qeverisë: Elon Musk, Vivek Ramaswamy

Trump njoftoi se Musk, një mbështetës miliarder, dhe Ramaswamy, një ish-rival kryesor i GOP, i cili miratoi Trump pasi hoqi dorë nga oferta e tij, do të udhëheqin një përpjekje për të ulur shpenzimet dhe rregulloret e qeverisë. Ata pritet të përfundojnë punën e tyre deri më 4 korrik 2026, vetëm pak muaj para zgjedhjeve afatmesme. Trump tha se përpjekja do të jetë partnere me Zyrën e Menaxhimit dhe Buxhetit, por do të ofrojë udhëzime nga "jashtë qeverisë". Musk në veçanti ka zotërime të gjera financiare me kontraktorë qeveritarë që mund të komplikojnë një punë zyrtare të qeverisë.