Teoria konspirative: Musk përdori kompaninë e tij ‘Starlink’ që Trump të fitonte zgjedhjet

SHBA- Një teori konspirative zgjedhore po përhapet në mediat sociale duke pretenduar se miliarderi, Elon Musk hakëroi zgjedhjet e 2024 në favor të Presidentit të zgjedhur, Donald Trump duke përdorur kompaninë e tij të internetit satelitore "Starlink". Teoricienët e konspiracionit të krahut të majtë pretendojnë se Starlink ishte i lidhur me zinxhirin e furnizimit të makinerive të votimit.

Në vitin 2020, teoritë e konspiracionit të krahut të djathtë pothuajse përmbysën transferimin paqësor të pushtetit pas fitores së Presidentit Joe Biden ndaj Presidentit të atëhershëm Trump. Këto pretendime të rreme, disa të përforcuara nga Trump që çuan në trazirat e Kapitolit më 6 janar 2021, u dënuan gjerësisht nga demokratët dhe mbështetësit e krahut të majtë. Sidoqoftë, ndryshe nga trazirat e vitit 2020, as kandidatja demokrate Kamala Harris dhe as Biden nuk po i nxisin komplotet pas humbjes në zgjedhje.

Një video 9-minutëshe e TikTok nga llogaria etheria77 thotë se Kalifornia dhe shtetet e tjera swing ishin në gjendje të përdornin Starlink për të numëruar dhe numëruar fletët e votimit në shtetin e tyre. Ndërkohë, teoritë e konspiracionit vendosin theksin te aftësitë e Starlink për të hakuar zgjedhjet në favor të Trump ndërsa kjo ka tërhequr vëmendjen.

Sipas Associated Press muajin e kaluar, makinat e votimit, në përgjithësi, nuk janë të lidhura me internetin. Megjithatë, me disa përjashtime, ka disa juridiksione në disa shtete që lejojnë skanerët e fletëvotimeve të transmetojnë rezultate jozyrtare duke përdorur një rrjet privat celular pasi votimi përfundon në ditën e zgjedhjeve dhe pasi kartat e kujtesës që përmbajnë numërimin e votave janë hequr.

Kur është e nevojshme një lidhje interneti, zyrtarët zgjedhorë zakonisht përdorin rrjete private për të reduktuar rrezikun e aktivitetit keqdashës. Ata gjithashtu marrin masa shtesë për të skanuar sistemet e tyre për dobësi dhe kërcënime të mundshme.

Chip Trowbridge, shefi i teknologjisë i Clear Ballot, një prodhues i sistemit të votimit i testuar dhe miratuar nga Komisioni Federal i Asistencës Zgjedhore (EAC), i tha ABC News muajin e kaluar se ato sisteme absolutisht nuk mund të kenë asnjë rrjet.

“Në fakt, nëse shikoni makinat nga “Vota e Qartë”, i vetmi tel që del prej tyre është një kabllo rryme,” tha ai.

Trowbridge shtoi se makinat e përdorura për skanimin e fletëve të votimit në qendrat e votimit nuk janë në gjendje të kenë fare lidhje Wi-Fi, Bluetooth, radio ose rrjet. Makinat e votimit u bënë qendrore për teoritë e shumta konspirative pas zgjedhjeve të vitit 2020, me pretendime të pabaza që sugjeronin se ato ishin manipuluar për të hequr presidencën nga Trump. Hetimet e plota në shtetet kyçe të fushëbetejës ku Trump kundërshtoi humbjen e tij ndaj Presidentit Joe Biden nuk gjetën prova të mashtrimit të përhapur ose makinerive të manipuluara të votimit, duke konfirmuar rezultatet e zgjedhjeve si të sakta.

Në vitin 2023, Fox News ra dakord t’i paguante Dominion Voting Systems, një kompani udhëheqëse e makinerive votimi, 787 milionë dollarë për të zgjidhur një padi për shpifje dhe për të shmangur gjyqin. Musk, lideri i SpaceX , Tesla dhe X, mbështeti Trumpin për president në fillim të këtij viti dhe super PAC e tij mbajti një dhuratë ditore prej 1 milion dollarësh për votuesit e regjistruar në shtetet swing.

Pas miratimit të tij për kandidatin presidencial të GOP, Musk derdhi miliona dollarët e tij në donacione për super PAC-të pro-Trump, si dhe iu bashkua Trump gjatë mitingjeve të fushatës. Vetë Musk, nxiti falsitetet e makinës së votimit gjatë fushatës, duke i thënë një turme në një bashki të tetorit në Pensilvani,

"Gjëja e fundit që do të bëja është t’i besoja një programi kompjuterik, sepse është shumë e lehtë për t’u hakuar," tha.