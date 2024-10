Thyen rekord Maqedonia e Veriut. Qytetarët e saj duhanpirësit më të mëdhenj të cigareve në Ballkan! Renditen në 10-shen e parë në botë!

Qytetarët e Maqedonisë së Veriut janë deri tani konsumatorët më të mëdhenj të cigareve në rajon dhe në top 10 në botë.

Rreth 46% e të rriturve janë duhanpirës të cigareve, pa llogaritur cigaret elektronike dhe produktet e tjera të duhanit, përcjell INA.

Për krahasim, 18.4% e Bashkimit Evropian dhe 17% e popullsisë së botës janë duhanpirës.

Pothuajse çdo i dyti duhanpirës në Maqedoni konsumon më shumë se një paketë cigare në ditë.

Vit pas viti, mosha në të cilën të rinjtë fillojnë të pinë duhan po zvogëlohet në mënyrë drastike.

Mesatarja në Maqedoni është 13 vjet e gjysmë. Hulumtimi nga analytica think tank tregon se duhani mund të çojë në 39 mijë vdekje në 40 vitet e ardhshme.

Qytetarët e Maqedonisë së Veriut pinë cigaret më të lira në Ballkanin Perëndimor, pra një paketë ka kushtuar mesatarisht 2.4 euro vitin e kaluar. Llogaritë e akcizës janë 1.12 euro. Në Maqedoni akciza është 56 euro për mijë cigare, që është dukshëm nën rregullat në BE për 90 euro. Gjithashtu, Unioni do të shqyrtojë propozimin për rritjen e akcizës në 200 euro për 1000 cigare, me çka do të rritet ndjeshëm çmimi i cigareve.(INA)