E rëndë në Greqi! Çifti shqiptar mban mbyllur në banesë një 25-vjeçare. E detyronin të kryente marrëdhënie se*ksuale me të panjohur në këmbim të parave

GREQI- Një ngjarje e rëndë raportohet se ka ndodhur në Heraklion të Greqisë, ku një 25-vjeçare mbahej me zor në banesën e një çifti shqiptar. Rasti horror është zbardhur mëngjesin e ditës së sotme, kur një kalimtar i çastit nga zona e stadiumit Pankriti ka pikasur 25-vjeçaren e dhunuar. E reja, e cila ndodhej në gjendje të rëndë shëndetësore, është dërguar në spital ku është lajmëruar edhe policia lidhur me ngjarjen.

NJOFTIMI I POLICISË GREKE:

Dy të huaj (burrë dhe grua) janë arrestuar sot (24.10.2024) në orët e mëngjesit në Heraklion të akuzuar për trafikim me qenie njerëzore dhe po ashtu kundër të huajve është ngritur rasti për lëndim trupor të një vendase. Në veçanti, pas një hetimi të një rasti nga Nëndrejtoria e Sigurisë Heraklion, lidhur me zbulimin e një shtetaseje në një zonë të Bashkisë Heraklion me lëndime fizike, rezultoi se ndërsa shtetasja në fjalë ndodhej brenda një automjeti në në të cilën kanë hipur të dy të huajt, gruaja e ka sfiduar me duar lëndime trupore dhe më pas e ka braktisur aty ku është gjetur.

Nga hetimet paraprake policore në vijim, rezultoi se dy të huajt, gjatë periudhës nga fundi i gushtit 2024 deri më datë 23.10.2024, e kanë ndaluar në mënyrë të paligjshme në shtëpinë e tyre, duke e detyruar të kryente akte seksuale me persona të panjohur për të, duke i mbledhur paratë vetë për aktin e mësipërm. Dy të huajt u lokalizuan dhe u arrestuan dhe gjatë kontrollit në banesën e tyre iu gjetën dhe u konfiskuan veshje të viktimës dhe shuma prej 260 eurosh si të ardhura nga veprimtari të paligjshme. Nëndrejtoria e Sigurisë Heraklion po kryen hetimet paraprake për rastin, ndërsa të arrestuarit me rastin e ngritur në ngarkim të tyre do të dërgohen në Prokurorinë Penale Heraklion.