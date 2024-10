Gjendet mënyra për të përgjuar sinjalet e jashtëtokësorëve?!

Një sistem yjor ka shërbyer së fundmi si terren prove për një teknikë të re për të kërkuar shenja të jetës jashtokësore. Astronomët kanë zhvilluar një metodë që lejon “gjuetarët” e alienëve të dëgjojnë sinjale radio, të ngjashme me atë që ne përdorim për të komunikuar me anijet tona kozmike.

Për ta testuar atë, ata i vunë sytë nga sistemi yjor TRAPPIST-1, i cili është vetëm 41 vite dritë larg. Në qendër të tij është një xhuxh i kuq i ftohtë, i rrethuar nga shtatë ekzoplanetë shkëmborë, me madhësi të Tokës, tre prej të cilëve orbitojnë brenda zonës së banueshme të yllit të tyre, që do të thotë se ata mund të strehojnë ujë dhe të mbështesin jetën.

Ndërsa ata nuk morën asnjë teknologji të huaj, ata demonstruan me sukses se teknika e tyre funksionoi. Nëse aplikohet diku tjetër në kozmos, mund të përdoret për të kapur komunikime të tjera.

“Shumica e kërkimeve supozojnë një sinjal të fuqishëm, si një fener që synon të arrijë planetët e largët, sepse marrësit tanë kanë një kufi ndjeshmërie në një fuqi minimale transmetuese përtej çdo gjëje që ne dërgojmë pa dashje”-tha autori kryesor i studimit, Nick Tusay.

“Por, me pajisje më të mira, ​​së shpejti mund të jemi në gjendje të zbulojmë sinjale nga një qytetërim alien që komunikon me anijen e tij kozmike”-shtoi Tusay. Nëse një qytetërim alien do të ishte si i yni, ata mund të dërgonin shumë sinjale radio midis planetëve të sistemit të tyre, ndoshta në sondat dhe roverët jashtë botës.

Këto komunikime do të kryheshin përmes sinjaleve radio me brez të ngushtë, të cilat kërkojnë më pak energji për t’u dërguar. Për shkak se ato janë më të vogla, megjithatë, ato janë gjithashtu shumë më të vështira për t’u zbuluar në distanca të mëdha.

Për të kompensuar këtë, ekipi priti që të ndodhte ajo që njihet si okultimet planet-planet. Kjo është kur një planet kalon përpara një planeti nga këndvështrimi ynë në Tokë, duke ofruar një shans të rrallë për të kapur radio “përhapjen” e një sinjali.

Me shpresën për të kapur një nga këto komunikime, studiuesi përdori Alan Telescope Array, një seri e madhe radioteleskopësh, për të skanuar TRAPPIST-1 për 28 orë mbresëlënëse kërkimi më i gjatë me një objektiv në sistemin yjor.

Gjatë kësaj kohe, u parashikuan të kishin ndodhur rreth shtatë okultime të mundshme planet-planet, duke prodhuar rreth 2,200 sinjale radio që përkonin me ngjarjet astronomike.

Por, asnjë nga këto nuk doli të ishte vepër e njerëzve të vegjël të gjelbër. “Sistemi TRAPPIST-1 është relativisht afër Tokës dhe ne kemi informacion të detajuar rreth orbitës së planetëve të tij, duke e bërë atë një laborator të shkëlqyer natyror për të testuar këto teknika”-tha Tusay.

“Metodat dhe algoritmet që kemi zhvilluar për këtë projekt mund të aplikohen përfundimisht në sisteme të tjera yjore dhe të rrisin shanset tona për të gjetur komunikime të rregullta midis planetëve përtej sistemit tonë diellor, nëse ato ekzistojnë”-shtoi ai.