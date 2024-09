Trump hebrenjve: ‘Nëse nuk votoni për mua, Izraeli do të zhduket! Demokratët ju kanë mallkuar!’

SHBA- Ish-presidenti Donald Trump dhe kandidati republikan kritikoi hebrenjtë amerikanë që nuk votuan për të gjatë një fjalimi kundër antisemitizmit të tij të enjten mbrëma në Washington, ndërsa pretendoi se nëse ai nuk zgjidhet në nëntor, Izraeli do të "fshihet".

“Nëse nuk i fitoj këto zgjedhje dhe populli hebre do të jetë shumë përgjegjës për rezultatin, nëse kjo ndodh, sepse me 40 për qind, kjo do të thotë se 60 për qind e njerëzve po votojnë për armikun”, tha Trump, duke iu referuar.

Trump i bëri komentet gjatë një ngjarjeje të vogël të fokusuar në trajtimin e antisemitizmit me Dr. Miriam Adelson, një donatore e shquar e Partisë Republikane dhe e veja e manjatit të ndjerë të kazinosë Sheldon Adelson.

“Me gjithçka që kam bërë për Izraelin, kam marrë vetëm 24 për qind të votave të hebrenjve. Demokratët tuaj janë të prishur. Duhet të mendoni me kujdes (për çfarë të votoni), sepse do të përballeni me një luftë të pafundme, të përgjakshme për të eliminuar shtetin hebre dhe për të dëbuar hebrenjtë nga Toka e Shenjtë. Është vetëm për shkak të robërisë apo mallkimit të demokratëve ndaj jush. Nuk mund të lejosh që të ndodhë. 40% nuk ​​është e pranueshme sepse ne duhet të fitojmë zgjedhjet.

Ish-presidenti pranoi gjithashtu se izraelitët mbahen ende peng nga Hamasi, duke premtuar se do t’i "lirojë" ata nëse fiton presidencën në nëntor. Në mesin e turmës ishin anëtarë të familjeve të viktimave të sulmeve të Hamasit të 7 tetorit. Gjithashtu Trump po përpiqet të tërheqë votuesit hebrenj amerikanë, të cilët mund të jenë bërë të pakënaqur me Partinë Demokratike për shkak të trajtimit të luftës së vazhdueshme në Rripin.