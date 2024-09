Horoskopi i Paolo Fox, e mërkurë 4 shtator 2024

Horoskopi i Paolo Fox është një mundësi për t’u informuar për të reja që lidhen me botën e astrologjisë, tranzitet e planetëve të rëndësishëm dhe ngjarjet më me ndikim astral.

Çdo ditë astrologu i dashur italian publikon pasqyrën astrologjike për dashurinë, punën dhe shëndetin për të dymbëdhjetë shenjat e zodiakut që sillen nga noa.al përmes transkriptimit të transmetimit radiofonik në radio Lattemiele.

Dashi (21 Mars – 20 Prill)

E nesërmja premton të jetë intensive në planin e punës, Dashi. Mund të merrni lajme që kërkojnë një vendim të shpejtë, ndaj përgatituni të jeni gati dhe vendimtar. Në dashuri do ketë pak tension, por asgjë që nuk mund të zgjidhet me komunikim të qartë. Mundohuni të mos kapeni nga impulsiviteti. Shëndeti kërkon vëmendje: pak pushim dhe një dietë e ekuilibruar do t’ju ndihmojë të mbani energjinë tuaj të lartë. Fati ju buzëqesh, por ju duhet të jeni ai që do t’i shfrytëzoni shpejt mundësitë.

Vlerësimi i përgjithshëm: 7/10.

Demi (21 Prill – 20 Maj)

E mërkura do të jetë një ditë reflektimi për ju, Demi. Në punë mund të ndiheni paksa të pasigurt për një vendim të rëndësishëm. Mos nxitoni, merrni kohë për të vlerësuar të gjitha opsionet tuaja. Në dashuri, atmosfera do të jetë e ëmbël dhe e qetë; një gjest dashurie mund të forcojë më tej lidhjen me partnerin tuaj. Shëndeti është në një moment pozitiv, por mos e neglizhoni aktivitetin fizik. Fati është i moderuar, por do të ketë momente të vogla gëzimi.

Vlerësimi i përgjithshëm: 8/10.

Binjakët (21 maj-21 qershor)

E nesërmja do të jetë dinamike dhe plot stimuj, Binjakët. Në punë mund të shfaqen mundësi të reja dhe do të jetë e rëndësishme të jeni gati për t’i kapur. Në dashuri, një takim i papritur mund të gjallërojë ditën tuaj; nëse jeni çift, dialogu do të jetë thelbësor për të shmangur keqkuptimet. Shëndeti kërkon pak vëmendje, sidomos nëse ditët e fundit e keni lënë pas dore pushimin. Fati është në anën tuaj, por do të duhet të bëni kujdes që të mos e teproni.

Vlerësimi i përgjithshëm: 7/10.

Gaforrja (22 qershor-22 korrik)

E mërkura do të jetë një ditë kur më në fund mund të shihni frytet e punës tuaj të palodhur, Gaforre. Në punë mund të merrni njohjen që keni pritur prej kohësh. Në dashuri, bashkëfajësia me partnerin do të jetë shumë e lartë dhe mund të ketë vend për të planifikuar diçka të veçantë së bashku. Shëndeti është i mirë, por mos e teproni; pak relaksim mund të bëjë diferencën. Fati do t’ju shoqërojë në një mënyrë delikate, por të vazhdueshme. Vlerësimi i përgjithshëm: 9/10.

Luani (23 korrik – 22 gusht)

Për ty, Luan, e nesërmja do të jetë plot sfida. Në punë do e gjeni veten që duhet të demonstroni aftësitë tuaja dhe, megjithëse mund t’ju duket e vështirë në fillim, do të arrini të kapërceni çdo pengesë. Në dashuri përpiquni të mos ia impononi shumë vullnetin partnerit tuaj; pak më shumë mirëkuptim do ta bëjë marrëdhënien më harmonike. Shëndeti juaj është në një fazë të qëndrueshme, por aktiviteti sportiv mund t’ju ndihmojë të çlironi tensionin. Fati do t’ju buzëqeshë, por nuk do t’ju duhet ta detyroni.

Vlerësimi i përgjithshëm: 6/10.

Virgjëresha (23 gusht – 22 shtator)

Nesër do të jetë një ditë konfirmimi për ju, Virgjëresha. Në punë do i shihni të njohura përpjekjet tuaja dhe kjo do t’ju japë motivimin për të vazhduar përmirësimin. Në dashuri, qetësia do të mbretërojë supreme dhe mund të ketë vend për një diskutim konstruktiv që do të forcojë lidhjen. Shëndeti është i mirë, por kujdes mos e teproni me ushqimin. Fati do jetë i pranishëm në gjërat e vogla, ato që shpesh i nënvlerësoni. Vlerësimi i përgjithshëm: 8/10.

Peshorja (23 shtator – 22 tetor)

E mërkura do të jetë një ditë ku do t’ju duhet të balanconi situata të ndryshme, Peshore. Në punë mund të ndiheni të përçarë mes angazhimeve të shumta; përpiquni të qëndroni të qetë dhe të organizoheni sa më mirë që mundeni. Në dashuri, një dialog i hapur mund të zgjidhë një keqkuptim të vogël me partnerin. Shëndeti kërkon pak vëmendje, veçanërisht nëse e keni lënë pas dore pushimin. Fati do luhatet, por do ketë momente kënaqësie.

Vlerësimi i përgjithshëm: 7/10.

Akrepi (23 tetor – 22 nëntor)

Për ju, Akrep, nesër do të jetë një ditë intensive, por shpërblyese. Në punë aftësitë tuaja strategjike do vihen në provë, por do dini si të lëvizni për të marrë atë që dëshironi. Në dashuri pasioni do jetë protagonist dhe mund të ketë vend për një surprizë romantike. Shëndeti është i mirë, por përpiquni të mos e teproni me angazhimet tuaja; pak pushim do ju bëjë mirë. Fati do jetë në anën tuaj, veçanërisht në çështjet financiare.

Vlerësimi i përgjithshëm: 8/10.

Shigjetari (23 nëntor – 21 dhjetor)

Nesër do të jetë një ditë zgjerimi për ju, Shigjetar. Në punë mund të merrni një propozim interesant që do t’ju lejojë të zgjeroni horizontet tuaja. Në dashuri, spontaniteti do të jetë çelësi për të përjetuar momente të paharrueshme me partnerin. Shëndeti është i mirë, por mos harroni të kujdeseni për mirëqenien tuaj mendore. Fati do ju shoqërojë në mënyrë diskrete, por të vazhdueshme.

Bricjapi (22 dhjetor – 20 janar)

E mërkura do të jetë një ditë ku duhet të qëndroni të fokusuar, Bricjap. Në punë do ketë sfida që do kërkojnë vëmendjen dhe vendosmërinë tuaj të plotë. Në dashuri mund të ketë një tension, por asgjë që nuk mund të zgjidhet me një dialog të sinqertë. Shëndeti është i qëndrueshëm, por shmangni akumulimin e shumë stresit. Fati do të jetë i pranishëm, por do të duhet të jeni ju që do ta kërkoni në gjërat e vogla.

Vlerësimi i përgjithshëm: 7/10.

Ujori (21 janar – 19 shkurt)

Për ju, Ujori, nesër do të jetë një ditë lajmesh. Në punë mund të vijnë lajme të papritura që do t’ju ndryshojnë këndvështrimin. Në dashuri, paparashikueshmëria do të jetë tema kryesore e ditës; përgatituni të përjetoni emocione të forta. Shëndeti është i mirë, por kujdes mos e teproni me aktivitetet fizike. Fati do t’ju shoqërojë, veçanërisht në situatat që kërkojnë një majë kreativiteti.

Vlerësimi i përgjithshëm: 8/10.

Peshqit (20 shkurt – 20 mars)

E mërkura do të jetë një ditë ku ndjeshmëria juaj do të jetë në qendër të vëmendjes, Peshq. Në punë mund të ndjeni nevojën për të bërë një pushim për të reflektuar mbi një situatë komplekse. Në dashuri, ndjeshmëria juaj do t’ju ndihmojë të kuptoni më mirë nevojat e partnerit tuaj, duke e bërë marrëdhënien edhe më të thellë. Shëndeti është i mirë, por përpiquni të mos stresoheni shumë. Fati do jetë i hollë, por i pranishëm në çdo gjest të vogël. Vlerësimi i përgjithshëm: 8/10.