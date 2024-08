Emannuel Macron letër Vuçiç: Serbët e Kosovës janë viktimat e deklaratave të pamatura!

Paris- Presidenti francez Emmanuel Macron ka deklaruar se mungesa e entuziazmit në Serbi për anëtarësimin në BE është për të ardhur keq. Në një letër të botuar të enjten në mediat serbe, Macron tha se pavarësisht afërsisë së Serbisë me BE-në, perspektiva e anëtarësimit të vendit në bllok nuk tërheq aq shumë sa duhet. Macron iu drejtua gjithashtu pakicës serbe që jeton në Kosovë, një çështje e cila në mënyrë sporadike kërcënon të shpërthejë në dhunë. Ai theksoi se do të angazhohet personalisht që të zbatohet Marrëveshja e Ohrit mes Kosovës dhe Serbisë.

Letra e plotë e Macron:

Në vitin 2019, kur fola për çështjen e Kosovës, fola me guximin e nevojshëm për të arritur një kompromis. Të bindur se ky guxim ekziston në Serbi, ne, së bashku me Gjermaninë dhe partnerët tanë evropianë, me mbështetjen e SHBA-së, donim të ndihmonin rajonin të shmangte lëvizjet e njëanshme, deklaratat e pamatura, ngritjen e tensioneve, viktimat kryesore të të cilave janë njerëzit që jetojnë në terren, veçanërisht minoriteti serb në Kosovë. Rruga që propozuam drejt normalizimit të nevojshëm ruan thelbin: mundësinë që serbët të jetojnë në Kosovë duke respektuar ligjin, por pa hequr dorë nga identiteti apo lidhjet e natyrshme me Serbinë; por edhe ekzistenca e garancive në lidhje me ruajtjen e trashëgimisë kulturore dhe fetare serbe. Kjo rrugë është e trasuar: çdo gjë që ngadalëson përparimin në atë rrugë është në kurriz të njerëzve që jetojnë atje. Jam i bindur se ky kompromis është në përputhje me interesat e Serbisë dhe duke pasur parasysh ndjenjat e forta të serbëve për këtë çështje, duke i respektuar ato, ftoj Serbinë dhe ftoj të rinjtë në Serbi të zgjedhin paqen dhe të zgjedhin të ardhmen. Unë personalisht do të mbetem i angazhuar, pasi jam i sigurt se edhe BE-ja në tërësi do të mbetet, te zbatimi i Marrëveshjes së Ohrit dhe para së gjithash në krijimin e një komuniteti të komunave me shumicë serbe.

Serbia ka mërzitur Bashkimin Evropian për lidhjet e tij me Rusinë dhe për refuzimin e respektimit të sanksioneve evropiane kundër Moskës gjatë luftës së Kremlinit kundër Ukrainës. Serbia është kandidate për anëtarësim në BE që nga viti 2012.