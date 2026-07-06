Pa Italinë nuk ka Botëror, por pa Brazilin nuk ka futboll!

Eliminimi i Brazilit nga Kupa e Botës 2026 ka rihapur debatin mbi rënien e një prej kombëtareve më të suksesshme në historinë e futbollit. Përtej humbjes së fundit, shumë analistë e shohin krizën e “Seleçaos” si një proces që ka nisur prej vitesh.
Që nga triumfi në Botërorin e vitit 2002, Brazili nuk ka arritur më të fitojë trofeun më të rëndësishëm të futbollit. Gjatë kësaj periudhe është eliminuar nga Franca (2006), Holanda (2010), Gjermania (2014), Belgjika (2018), Kroacia (2022) dhe së fundmi nga Norvegjia në Botërorin 2026.
Sipas shumë vlerësimeve, problemi nuk lidhet me mungesën e talentit, por me vështirësinë për t’u përshtatur me kërkesat e futbollit modern. Pavarësisht se vazhdon të prodhojë lojtarë të nivelit të lartë, si Vinicius Junior, Brazili nuk ka arritur të ndërtojë një skuadër që kombinon cilësinë individuale me organizimin taktik, intensitetin në presing dhe disiplinën mbrojtëse.
Ky fenomen është krahasuar edhe me periudhën pas Botërorit të vitit 1974, kur futbolli total i Holandës e detyroi Brazilin të ndryshonte filozofinë e lojës. Atëherë “Seleçao” iu deshën dy dekada për t’u rikthyer në majë të botës, duke fituar Kupën e Botës në vitin 1994.
Një tjetër moment që vazhdon të rëndojë mbi futbollin brazilian është humbja historike 7-1 ndaj Gjermanisë në gjysmëfinalen e Botërorit 2014. Ajo ndeshje konsiderohet ende trauma më e madhe sportive në historinë e vendit dhe, sipas shumë analistëve, ndikoi edhe në aspektin psikologjik të kombëtares.
Në këtë Botëror, trajneri Carlo Ancelotti u përball edhe me mungesa të rëndësishme për shkak të dëmtimeve të disa prej lojtarëve kryesorë, mes tyre Rodrygo, Éder Militão, Estêvão dhe Raphinha. Edhe Neymar, i rikthyer pas një periudhe të gjatë, nuk arriti të ndryshonte fatin e skuadrës.
Megjithatë, perspektiva mbetet optimiste. Brazili vazhdon të ketë një brez të talentuar, me lojtarë si Vinicius Junior, Endrick dhe Rayan, të cilët pritet të jenë baza e projektit të ri për Kupën e Botës 2030.
Pavarësisht zhgënjimit aktual, potenciali i futbollit brazilian mbetet i jashtëzakonshëm. Tradita, baza e gjerë e talenteve dhe pasioni i popullit për futbollin vazhdojnë të ushqejnë bindjen se “Seleçao” mund të rikthehet sërish mes pretendentëve kryesorë për titullin botëror.
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