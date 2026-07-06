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Spanja eliminon Portugalinë nga Kupa e Botës 2026
Transmetuar më 06-07-2026, 23:16

Spanja është kualifikuar në çerekfinalet e Kupës së Botës 2026, pasi mposhti Portugalinë me rezultatin minimal 1-0 në përballjen e zhvilluar në Dallas. “La Roja” i dha fund aventurës së Cristiano Ronaldos në turne, falë një goli të shënuar në minutat shtesë.

Ndeshja ishte e luftuar dhe shumë e ekuilibruar, me të dyja skuadrat që krijuan raste për shënim. Portugalia iu afrua golit në pjesën e parë, kur Nuno Mendes goditi traversën, por fati nuk ishte në anën e luzitanëve.

Vendimtare rezultuan lëvizjet e trajnerit Luis de la Fuente në minutat e fundit. Ferran Torres, i aktivizuar nga stoli, dhuroi një asist të shkëlqyer, ndërsa Mikel Merino, gjithashtu i futur si zëvendësues, shënoi golin e fitores në minutën e 91-të, duke vulosur kualifikimin e spanjollëve.

Me këtë sukses, Spanja siguron një vend mes tetë skuadrave më të mira të Botërorit dhe në çerekfinale do të përballet me fituesin e duelit mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Belgjikës. Ndërkohë, për Portugalinë dhe Cristiano Ronaldon, rrugëtimi në Botërorin 2026 përfundon në fazën e 1/8-ave.

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