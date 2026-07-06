Rama ironizon protestën: Kjo osht Tirona jon, Tirona kontradiktës!

Kryeministri Edi Rama ka reaguar në rrjetet sociale pas protestës së 37-të qytetare të zhvilluar në Tiranë, duke publikuar një postim ku krahason dy ngjarje që u zhvilluan paralelisht në kryeqytet.
Në postimin e tij, Rama ndau dy fotografi: njëra tregon protestuesit e mbledhur para godinës së Kryeministrisë, ndërsa tjetra qytetarët e grumbulluar në sheshin “Skënderbej” për të ndjekur në ekranin gjigant ndeshjen e Kupës së Botës mes Portugalisë dhe Spanjës.
Përmes këtij postimi, kryeministri vuri në dukje kontrastin mes dy skenave, duke e shoqëruar me vargje nga kënga e tij “Kjo osht Tirona jon”.
“Live nga kryeqyteti i Europës së Ballkanit. Kjo osht Tirona jon, Tirona kontradiktës. E luftës, e paqes, errësirës dhe e dritës. Mashtrimit, të vërtetës, shpifjes, interesit, e qejfit dhe e stresit, ahengut dhe biznesit”, shkroi Rama në rrjetet sociale.
Postimi vjen në përfundim të protestës së mbajtur përpara Kryeministrisë, e cila u pasua nga një marshim në rrugët kryesore të Tiranës.
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