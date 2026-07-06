Konflikt mes tre personave në Tiranë, një i plagosur me thikë

Një konflikt mes tre personave ka përfunduar me plagosjen me thikë të njërit prej tyre në zonën e ish-Parkut në Tiranë.
Sipas informacioneve paraprake, përplasja mes personave ka nisur për shkaqe ende të paqarta dhe ka përshkallëzuar deri në përdorimin e një mjeti prerës.
I plagosuri është transportuar për ndihmë mjekësore dhe, sipas të dhënave të para, ndodhet jashtë rrezikut për jetën.
Në vendngjarje kanë mbërritur efektivët e policisë, të cilët po kryejnë veprimet hetimore për zbardhjen e plotë të dinamikës së konfliktit dhe identifikimin e personave të përfshirë.
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