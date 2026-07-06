Sulme të reja ruse në Kiev, të paktën 22 të vrarë para samitit të NATO-s

Të paktën 22 persona kanë humbur jetën dhe dhjetëra të tjerë janë plagosur si pasojë e një vale të re sulmesh ajrore ruse që goditën Kiev dhe zonat përreth gjatë natës, vetëm pak orë përpara nisjes së samitit të NATO-s në Turqi.
Sipas autoriteteve ukrainase, 15 viktima janë regjistruar në kryeqytetin Kiev, ndërsa shtatë të tjera në qytetin Vishnevo, në periferi të tij. Ekipet e emergjencës vijojnë kërkimet në rrënoja, pasi disa persona rezultojnë ende të zhdukur.
Gazetarë të AFP raportojnë se trupat e viktimave janë nxjerrë nga rrënojat e një pallati tetëkatësh në Kiev, ndërsa në vendngjarje janë dëgjuar thirrjet e familjarëve të prekur nga sulmi. Autoritetet bëjnë të ditur se rreth 30 ndërtesa janë dëmtuar, përfshirë komplekse banimi në disa lagje të qytetit.
Në Vishnevo, ekipet e shpëtimit po vijojnë kërkimet mes rrënojave, ndërsa më shumë se 600 banorë janë evakuuar për shkak të rrezikut nga municione të pashpërthyera.
Forcat ruse kanë deklaruar se sulmet janë ndërmarrë si kundërpërgjigje ndaj operacioneve ukrainase në territorin rus dhe se objektivat kanë qenë infrastruktura ushtarake dhe energjetike.
Sipas forcave të mbrojtjes ajrore të Ukrainës, gjatë natës Rusia ka lëshuar 68 raketa dhe 351 dronë, nga të cilët shumica janë neutralizuar.
Sulmet vijnë në prag të samitit të NATO-s në Turqi, ku lufta në Ukrainë pritet të jetë një nga temat kryesore të diskutimeve. Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky pritet të zhvillojë një takim me presidentin amerikan Donald Trump, me synimin për të shtyrë përpara përpjekjet diplomatike për përfundimin e konfliktit që vijon prej më shumë se katër vitesh.
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