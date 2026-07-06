Mbyllet protesta para Kryeministrisë, protestuesit nisin marshimin në kryeqytet

TIRANË- Pas përfundimit të fjalimeve të mbajtura në podiumin e ngritur përpara godinës së Kryeministrisë, protestuesit kanë nisur marshimin në rrugët kryesore të Tiranës.
Me pankarta dhe thirrje kundër qeverisë, pjesëmarrësit janë vënë në lëvizje përgjatë bulevardit “Dëshmorët e Kombit”, duke kërkuar dorëheqjen e qeverisë.
Gjatë marshimit, protestuesit kanë artikuluar edhe thirrje si “Rama në burg, Berisha në burg”, ndërsa kanë akuzuar qeverinë për keqqeverisje dhe kanë kërkuar ndryshim politik
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