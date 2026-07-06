Infantino reagon pas polemikave për Balogun: “Organet e FIFA-s janë të pavarura”

Presidenti i FIFA-s, Gianni Infantino, ka reaguar pas debatit të krijuar rreth vendimit që lejoi sulmuesin Folarin Balogun të jetë i gatshëm për ndeshjen e Shteteve të Bashkuara ndaj Belgjikës në fazën e 1/8 së finales së Kupës së Botës 2026.
Çështja mori vëmendje të shtuar pas raportimeve mediatike që sugjeronin se presidenti amerikan Donald Trump kishte ndërhyrë përmes një telefonate lidhur me rastin.
Në deklaratën e tij, Infantino theksoi se organet disiplinore të FIFA-s funksionojnë në mënyrë të pavarur dhe marrin vendime vetëm mbi bazën e rregulloreve në fuqi dhe fakteve të çështjes.
“Organet gjyqësore të FIFA-s janë të pavarura. Ato funksionojnë në mënyrë autonome dhe marrin vendime bazuar në rregulloret në fuqi dhe faktet konkrete,” u shpreh ai.
Infantino shtoi se komunikimi me krerë shtetesh dhe zyrtarë të ndryshëm është pjesë normale e funksionit të tij, duke konfirmuar se kishte pasur një telefonatë edhe nga presidenti amerikan Donald Trump, por pa ndikim në procesin disiplinor.
Ai theksoi se i kishte shpjeguar Trump-it ekzistencën e një procesi ligjor të pavarur brenda FIFA-s, i cili trajton rastet sipas kompetencës institucionale.
“Vendimet e Komisionit Disiplinor i lexoj vetëm pasi publikohen. Ndonjëherë jam dakord, ndonjëherë jo, por gjithmonë i respektoj,” shtoi Infantino.
Në fund të deklaratës, presidenti i FIFA-s theksoi se pavarësia e organeve gjyqësore është thelbësore për integritetin e futbollit dhe besueshmërinë e garave ndërkombëtare.
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