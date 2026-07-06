Balla ironizon protestën në Tiranë: “Nuk është më e flamingove, por e Saliut”

Kreu i Grupit Parlamentar të Partisë Socialiste, Taulant Balla, ka reaguar në lidhje me protestat e zhvilluara në Tiranë, duke i ironizuar përmes një postimi në rrjetet sociale.
Balla publikoi një video me flamingo, duke përdorur simbolikë ironike për të komentuar protestën, të cilën e lidhi me kreun e Partisë Demokratike, Sali Berisha.
Sipas tij, protesta nuk përfaqëson më një lëvizje qytetare spontane, por është e lidhur me figura politike dhe mbështetje nga jashtë vendit, duke përmendur pjesëmarrës nga Kosova dhe Maqedonia e Veriut.
Deklarata e tij vjen në një kohë kur në kryeqytet vijojnë protestat e organizuara kundër qeverisë.
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