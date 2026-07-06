Trump konfirmon ndërhyrjen në FIFA për çështjen Balogun: “Mendoj se u mor vendimi i duhur”

Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, ka deklaruar se i ka kërkuar Federatës Ndërkombëtare të Futbollit (FIFA) të rishikojë vendimin për pezullimin e sulmuesit amerikan Folarin Balogun nga Kupa e Botës 2026, duke e cilësuar situatën si të diskutueshme.
Sipas Trump, mungesa e Balogun në ndeshjen e raundit të 16-tave ndaj Belgjikës do të përbënte një “njollë të madhe” për turneun. Megjithatë, ai theksoi se nuk ka ushtruar presion ndaj FIFA-s dhe se kërkesa e tij ka qenë vetëm për rishikimin e rastit.
“E tëra çfarë bëra ishte të kërkoja që vendimi të rishikohej. Nuk mund t’i them FIFA-s çfarë të bëjë”, u shpreh Trump, duke shtuar se kishte diskutuar edhe me presidentin e FIFA-s, Gianni Infantino.
Sipas tij, situata nuk përbënte shkelje të qartë, por një duel sportiv mes dy lojtarëve. “Pashë dy atletë të shkëlqyer që u përplasën dhe u ngatërruan me njëri-tjetrin”, deklaroi ai.
Trump gjithashtu vlerësoi vendimin për pezullimin e masës ndaj lojtarit, duke thënë se ishte “vendimi i duhur”, ndërsa theksoi rëndësinë e Balogun për përfaqësuesen amerikane në turne.
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