Kupa e Botës 2026: Ankesa e Belgjikës për Balogun refuzohet si “e papranueshme”

Ankesa e Federatës Belge të Futbollit (RBFA) lidhur me çështjen e sulmuesit Folarin Balogun është refuzuar nga Komiteti i Apelit si “e papranueshme”, duke i dhënë të drejtë vendimit të mëparshëm të FIFA-s.
Sipas vendimit, Belgjika nuk ka “interes legjitim për të apeluar”, duke lënë në fuqi lejimin e lojtarit për të qenë i gatshëm për ndeshjet e ardhshme të Kupës së Botës 2026, përfshirë përballjen e mundshme ndaj “djajve të kuq” në raundin e 1/16-ave.
Balogun pritet të jetë i disponueshëm për ndeshjen e planifikuar në orën 03:00 të së martës, pavarësisht kundërshtimeve të palës belge.
Nga ana e saj, RBFA ka deklaruar se nuk ka marrë ende arsyetimin e plotë të vendimit, përfshirë dokumentacionin dhe raportet përkatëse, duke e cilësuar këtë mungesë si shkelje të rregulloreve të FIFA-s. Federata belge ka njoftuar gjithashtu se ka informuar Federatën Amerikane të Futbollit (US Soccer) se po konteston të drejtën e lojtarit për t’u përfshirë në protokollin e ndeshjes.
RBFA ka theksuar se rezervon të drejtën për të ndërmarrë hapa të mëtejshëm ligjorë pas përfundimit të ndeshjes.
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