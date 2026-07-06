Protesta e 37-të para Kryeministrisë, Rama publikon foto me atlete të bardha

Ndërsa protestuesit janë mbledhur në ditën e 37-të radhazi para godinës së Kryeministrisë në Tiranë, kryeministri Edi Rama ka publikuar në rrjetet sociale një fotografi nga një takim zyrtar në zyrën e tij.
Rama priti zëvendëskryeministrin e rajonit të Kurdistanit të Irakut, Qubad Talabani, së bashku me delegacionin që e shoqëronte në vizitën e parë zyrtare në Shqipëri. Në foton e publikuar, kryeministri shfaqet i veshur me atlete të bardha.
“Me zëvendëskryeministrin e rajonit të Kurdistanit të Irakut, Qubad Talabani, dhe delegacionin që e shoqëron në vizitën e parë në Shqipëri”, shkruan Rama në postimin e tij.
Takimi zhvillohet paralelisht me protestën që po mbahet përpara Kryeministrisë, ku qytetarët vijojnë të shprehin pakënaqësitë e tyre ndaj qeverisë.
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