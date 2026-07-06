Dyshohet se iu vendos lëndë plasëse një automjeti në Shkodër, nisin hetimet

Një automjet ka shpërthyer në orët e para të mëngjesit në fshatin Gimaj, në Shkodër, në një ngjarje që dyshohet të jetë shkaktuar nga vendosja e një sasie të vogël lënde plasëse.
Sipas informacioneve paraprake, automjeti është në pronësi të shtetasit me iniciale L.F.. Si pasojë e shpërthimit janë shkaktuar vetëm dëme materiale, ndërsa nuk raportohen persona të lënduar.
Menjëherë pas ngjarjes, në vendngjarje kanë mbërritur shërbimet e Policisë, të cilat kanë nisur veprimet e para hetimore.
Grupi hetimor, nën drejtimin e Prokurorisë, po punon për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes, identifikimin e autorit ose autorëve të dyshuar, si dhe dokumentimin ligjor të rastit.
Autoritetet pritet të japin informacion shtesë pas përfundimit të veprimeve të para hetimore.
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