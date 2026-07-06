Dita e 37-të e protestës në Tiranë

Protestat kundër kryeministrit Edi Rama vijuan edhe këtë të hënë në Tiranë, duke shënuar ditën e 37-të të tubimeve të organizuara.
Gjatë protestës, një prej pjesëmarrësve bëri thirrje për dorëheqjen e kryeministrit dhe ngriti akuza ndaj qeverisë, duke e cilësuar korrupsionin si arsyen kryesore të pakënaqësisë së tij.
Protestuesi u shpreh se qeveria nuk u përgjigjet nevojave të qytetarëve dhe kritikoi politikat ndaj pensionistëve, duke pretenduar se mbështetja financiare e ofruar është e pamjaftueshme.
"Duhet ta rrëzojmë këtë qeveri. Korrupsioni nuk ka të ndaluar. Ne nuk kemi asgjë. Kjo qeveri ka bërë vetëm korrupsion. Pensionistët i gënjen me 5 mijë lekë. Duhet ta rrëzojmë patjetër. Edi Rama duhet të dorëhiqet. Që të gjithë në PS janë për burg. Nuk janë për ne, por për xhepin e tyre", deklaroi ai.
Protestat kundër qeverisë kanë vijuar në ditët e fundit me pjesëmarrjen e qytetarëve që shprehin pakënaqësi për çështje të ndryshme, ndërsa autoritetet nuk kanë reaguar lidhur me deklaratat e bëra nga protestuesit gjatë tubimit.
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