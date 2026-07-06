Kosova sekuestron asete me vlerë 1 milion euro, dyshohen se rrjedhin nga trafiku ndërkombëtar i drogës

Autoritetet e Kosovës kanë sekuestruar asete me vlerë rreth 1 milion euro në kuadër të një hetimi për pastrim transnacional parash të dyshuara se rrjedhin nga trafikimi i drogës.
Sipas Prokurorisë Speciale të Kosovës, operacioni u zhvillua më 30 qershor në bashkëpunim me autoritetet italiane dhe franceze, nën koordinimin e Europol dhe Eurojust.
Hetimet, të mbështetura në analizën e materialeve të sekuestruara nga autoritetet italiane, çuan në identifikimin e llogarive bankare, interesave në biznese, pasurive të paluajtshme dhe automjeteve luksoze në pronësi të një çifti shtetasish të Kosovës me banim në Itali.
Sipas Prokurorisë, çifti është nën hetim penal në Itali për dyshime mbi pastrim parash dhe u arrestua në Francë në shtator të vitit 2025. Gjatë operacionit të atëhershëm, autoritetet zbuluan mbi 56 kilogramë shufra ari dhe 2.5 milionë euro të fshehura në ndarje të modifikuara të dy automjeteve.
Autoritetet kujtojnë se në shtator 2025 u sekuestruan gjithashtu asete me vlerë mbi 30 milionë euro, të lidhura me një rrjet kriminal transnacional të dyshuar për pastrimin e të ardhurave të përfituara nga trafikimi i drogës në Francë.
Sipas hetimeve, rrjeti kriminal përdorte konvertimin e parave të gatshme në ar për të fshehur origjinën e paligjshme të fondeve dhe për të lehtësuar transportin e tyre ndërkufitar, veçanërisht drejt Kosovës, Turqisë dhe Marokut.
Në shtator të vitit 2025, autoritetet italiane dhe franceze njoftuan se kishin goditur një rrjet të drejtuar nga shtetas sirianë, i cili dyshohej se pastronte të ardhura nga trafiku i drogës në Itali dhe Francë duke i shndërruar paratë në shufra ari.
Sipas prokurorëve italianë, gjatë më shumë se gjashtë muajve, rrjeti kishte grumbulluar mbi 17 milionë euro nga fitimet e trafikimit të drogës, kryesisht në Francë. Paratë transportoheshin me automjete drejt zonës së Piedmontit në Itali, ku, në bashkëpunim me tre kompani të përpunimit të metaleve të çmuara, shndërroheshin në shufra dhe fletë ari me vlerë të barabartë monetare.
Hetimet për këtë skemë të dyshuar të pastrimit të parave vijojnë në bashkëpunim mes autoriteteve të Kosovës, Italisë dhe Francës.
Shënim: Në disa lajme, imazhet gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd