Shfrytëzonte bashkëjetuesen për pr*ostitucion së bashku me shokun e tij, Prokuroria e Beratit dërgon për gjykim tre persona!

Prokuroria e Beratit dërgon në gjyq tre persona për shfrytëzim prostitucioni dhe moskallëzim krimi
Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Berat ka përfunduar hetimet dhe ka dërguar për gjykim tre persona, dy prej tyre të akuzuar për veprën penale të "Shfrytëzimit të prostitucionit", ndërsa i treti për "Moskallëzim të krimit".
Sipas dosjes hetimore, shtetasit me iniciale R.L. dhe E.V. dyshohet se kanë bashkëpunuar për të shfrytëzuar për prostitucion shtetasen Y.Sh., duke organizuar aktivitetin dhe duke përfituar financiarisht prej tij.
Nga hetimet rezulton se R.L., bashkëjetuesi i gruas, e ka nxitur atë të ushtronte prostitucion për shkak të vështirësive ekonomike. Sipas Prokurorisë, ai siguronte klientët, përcaktonte vendet ku zhvillohej aktiviteti, vendoste çmimet e shërbimeve seksuale dhe përfitonte të ardhurat e siguruara nga kjo veprimtari.
Ndërkohë, E.V., pronar i lokalit të natës "Star" në Berat, akuzohet se fillimisht e punësoi gruan si balerinë, ndërsa më pas e ndihmoi në sigurimin e klientëve për shfrytëzim seksual brenda ambienteve të biznesit të tij.
Në të njëjtën çështje, shtetasi K.D. është marrë i pandehur për veprën penale të "Moskallëzimit të krimit", pasi sipas organit të akuzës ka qenë në dijeni të veprimtarisë kriminale, por nuk e ka denoncuar atë pranë autoriteteve.
Prokuroria bën me dije se gjatë hetimeve janë administruar prova dhe deklarime që, sipas saj, provojnë tej çdo dyshimi të arsyeshëm përfshirjen e të pandehurve në veprat penale për të cilat akuzohen.
Sipas njoftimit zyrtar, R.L. ka pranuar gjatë hetimeve se e kishte shtyrë bashkëjetuesen të ofronte shërbime seksuale kundrejt pagesës për shkak të gjendjes së rënduar ekonomike, ndërsa në disa raste e kishte ndihmuar edhe në gjetjen e klientëve.
Në përfundim të hetimeve, Prokuroria vlerëson se R.L. ka vepruar si organizator dhe përfitues i aktivitetit kriminal, ndërsa E.V. ka pasur rolin e ndihmësit, duke krijuar kushtet për realizimin e shfrytëzimit të prostitucionit në ambientet e lokalit të tij. Për këtë arsye, dosja penale është dërguar për shqyrtim në gjykatë.
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