Zjarr në Koxhas të Shijakut, tymi i dendur mbulon autostradën Durrës–Tiranë

SHIJAK, 6 korrik 2026 – Një zjarr ka rënë në zonën e Koxhasit në Fushë-Shijak, duke u përhapur me shpejtësi si pasojë e erërave të forta dhe duke krijuar re të dendura tymi të zi që kanë mbuluar edhe segmentin e autostradës Durrës–Tiranë.
Sipas informacioneve paraprake, flakët janë përhapur në një zonë me bimësi, ndërsa autoritetet ende nuk kanë përcaktuar shkakun e rënies së zjarrit.
Forcat e Policisë së Shtetit dhe shërbimet zjarrfikëse kanë mbërritur menjëherë në vendngjarje dhe po punojnë për izolimin dhe shuarjen e plotë të flakëve, si dhe për parandalimin e përhapjes së mëtejshme të zjarrit drejt zonave të banuara.
Deri më tani nuk raportohen persona të lënduar, ndërsa situata vijon të jetë nën monitorim.
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