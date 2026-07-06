“Evropa po kryen vetëvrasje”/ Washington Post analizon “armiqësinë” evropiane ndaj kondicionerëve mes valëve vdekjeprurëse të të nxehtit

UASHINGTON – Ndërsa Evropa po përballet me valë gjithnjë e më ekstreme dhe vdekjeprurëse të të nxehtit, një opinion i publikuar në prestigjiozen amerikane Washington Post e ka cilësuar si “vetëvrasës” qëndrimin e rezervuar dhe shpeshherë armiqësor të shumë vendeve evropiane ndaj përdorimit të ajrit të kondicionuar. Shkrimi vjen në një moment kritik, ku sipas të dhënave të cituara, vetëm javën e kaluar në kontinent u raportuan mbi 20,000 vdekje të lidhura me temperaturat e larta (përfshirë mbi 2,000 në Francë, 1,222 në Belgjikë dhe 480 në Holandë).
Pavarësisht këtij bilanci tragjik, debati mbetet i ndezur: autoritetet dhe shoqëria evropiane vazhdojnë të hezitojnë, duke argumentuar ndikimin negativ mjedisor dhe efektet në shëndet, duke preferuar si alternativë projektet e gjelbërimit urban.
Evropa vs. SHBA dhe Japoni: Paradoksi i shifrave
Dallimi kulturor dhe infrastrukturor mes kontinenteve sa i përket ftohjes artificiale është abisale:
SHBA: Rreth 90% e shtëpive janë të pajisura me ajër të kondicionuar (teknologji që e ka zanafillën që në vitin 1902 nga Willis Carrier në Nju Jork).
Japoni: Përqindja është edhe më e lartë se në SHBA.
Kanada: Edhe pse ka një klimë të ftohtë, dy të tretat (rreth 66%) e shtëpive kanë sisteme ftohjeje.
Evropë: Vetëm rreth 20% e familjeve zotërojnë një kondicioner.
Kritikët e modelit evropian thonë se justifikimet e përdorura nuk qëndrojnë. Argumenti se "historikisht në Evropë nuk ka bërë nxehtë" rrëzohet nga statistikat, ku vetëm vala e të nxehtit e vitit 2003 shkaktoi mbi 70,000 viktima në kontinent. Po ashtu, teza se "shtëpitë evropiane nuk janë të projektuara për këtë teknologji" ontrediktohet nga fakti se 80% e stokut të banesave është ndërtuar pas Luftës së II Botërore (pas vitit 1945).
Rregullat strikte burokratike dhe situata në spitale
Sipas analizës, pengesa kryesore mbeten rregulloret strikte shtetërore, politikat e efikasitetit të energjisë dhe kostot e larta të rrymës elektrike:
Në Britaninë e Madhe: Rregullat në fuqi kufizojnë pothuajse tërësisht instalimin e kondicionerëve në shtëpitë e reja.
Në Gjenevë (Zvicër): Një qytetar duhet të paraqesë detyrimisht një certifikatë mjekësore që vërteton një nevojë shëndetësore që të lejohet të instalojë kondicioner.
Në Gjermani: Edhe pse të moshuarit dhe të sëmurët janë më të rrezikuarit, vetëm një e treta (33%) e spitaleve kanë dhoma të pajisura me ajër të kondicionuar për pacientët.
Dilema mjedisore: Ngrohja Globale vs. Jeta e njerëzve
Kundërshtarët e kondicionerëve në Evropë këmbëngulin se përdorimi i tyre masiv çon në konsum të lartë energjie dhe rrit emetimet e gazrave, duke kontribuar në ngrohjen globale.
Nga ana tjetër, mbështetësit e lirisë së instalimit argumentojnë se kjo qasje është e gabuar pasi nxehtësia po vret njerëz në mënyrë direkte pikërisht tani. Për më tepër, të dhënat tregojnë se emetimet e karbonit që vijnë nga sistemet e ftohjes janë shumë më të vogla se ato që shkaktohen nga sistemet e ngrohjes gjatë dimrit, për të cilat askush në Evropë nuk diskuton apo kërkon ndalimin.
Shënim: Në disa lajme, imazhet gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd