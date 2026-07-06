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Rritet fluksi i azilkërkuesve në Shqipëri/ INSTAT: Egjipti, Afganistani dhe Palestina kryesojnë listën. Shtohen edhe shtetësitë e reja
Transmetuar më 06-07-2026, 13:55

TIRANË – Shqipëria po njeh një rritje të ndjeshme të numrit të shtetasve të huaj që kërkojnë azil dhe mbrojtje ndërkombëtare në territorin e saj. Sipas të dhënave më të fundit zyrtare të Institutit të Statistikave (INSTAT), gjatë vitit 2025 janë regjistruar në total 144 kërkesa për azil. Kjo shifër shënon një rritje me 40 kërkesa më shumë krahasuar me vitin 2024, që përkthehet në një rritje prej mbi 38% të fluksit brenda një viti.

Edhe pse shifrat mbeten relativisht të ulëta në krahasim me vendet e tjera të Bashkimit Evropian, trendi tregon për një ndryshim të flukseve migratore të kushtëzuara nga situatat e vështira në vendet e origjinës së këtyre shtetasve.

Vendi i origjinës: Egjipti në krye të listës

Sa i përket hartës gjeografike se nga vijnë azilkërkuesit, INSTAT specifikon se:

Shtetasit nga Egjipti mbajnë peshën kryesore, duke përbërë 39,6% të totalit të aplikimeve.

Në vend të dytë renditen shtetasit nga Afganistani me 11,8%.

Shtetasit nga Palestina përbëjnë 9,7% të kërkesave, ndërsa përqindja e mbetur ndahet mes shteteve të tjera.

Statistikat tregojnë gjithashtu se fluksi nuk ka qenë i njëtrajtshëm gjatë muajve të vitit. Periudha më intensive ka qenë fundi i verës dhe vjeshta, ku mbi 63% e të gjitha kërkesave për azil janë paraqitur përgjatë muajve gusht, shtator dhe tetor.

Kush e merr pasaportën shqiptare? Kosova dhe Turqia dominojnë

Përveç azilkërkuesve, raporti i INSTAT hedh dritë edhe mbi shtetasit e huaj që kanë arritur të marrin pasaportën apo shtetësinë shqiptare gjatë vitit 2025. Në total, gjatë këtij viti, shtetësinë shqiptare e kanë përfituar 495 persona (nga të cilët 306 e rifituan atë, ndërsa 189 e morën për herë të parë).

Në aspektin e origjinës së personave që u pajisën me pasaportë shqiptare, dominon rajoni:

Kosova kryeson bindshëm duke përbërë mbi 56% të totalit të rasteve.

Turqia renditet e dyta me 20%.

Maqedonia e Veriut dhe Italia përfaqësojnë secila nga 4,8% të totalit.

Sa i përket strukturës demografike, INSTAT vëren se grupmosha më aktive që ka dominuar procedurat e marrjes apo rifitimit të shtetësisë shqiptare është ajo e personave të moshës 30–39 vjeç.

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