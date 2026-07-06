Momenti viral: Princesha e Norvegjisë përqafon Erling Haaland-in pa bluzë në dhomat e zhveshjes pas triumfit ndaj Brazilit

NEW JERSEY – Sulmuesi i jashtëzakonshëm norvegjez, Erling Haaland, ka qenë protagonisti absolut i një nate historike për vendin e tij, duke udhëhequr Norvegjinë drejt çerekfinaleve të Kupës së Botës (FIFA World Cup) pas një fitoreje të madhe ndaj Brazilit. Haaland shkëlqeu me dy gola të realizuar, por vëmendjen e rrjeteve sociale, përveç performancës në fushë, e ka marrë një episod mjaft i veçantë gjatë festës në dhomat e zhveshjes.
Ndërsa futbollistët po festonin të gjysmëzhveshur kualifikimin në stadiumin e New Jersey-t, ekipi mori një vizitë surprizë mbretërore nga Princesha Ingrid Alexandra dhe vëllai i saj, Princi Sverre Magnus. Pamjet ku princesha 22-vjeçare përshëndet lojtarët dhe përqafon ngrohtësisht Haaland-in – i cili në ato momente ishte pa bluzë – u bënë menjëherë virale në rrjet.
Princesha Ingrid Alexandra, e cila është e dyta në radhë për fronin mbretëror norvegjez dhe pritet të bëhet monarkja e parë femër e vendit pas më shumë se gjashtë shekujsh, udhëtoi drejt SHBA-ve për të zëvendësuar babain e saj, Princin e Kurorës Haakon. Ky i fundit e anuloi udhëtimin pasi bashkëshortja e tij, Mette-Marit, iu nënshtrua një ndërhyrjeje kirurgjikale. Kjo vizitë shënoi gjithashtu paraqitjen e parë zyrtare publike të Princeshës Ingrid Alexandra që prej operacionit të së ëmës.
Haaland barazon Messin e Mbappé dhe flet për "dhuratën nga Zoti"
Me dygolëshin e shënuar ndaj Brazilit, Haaland ka kapur kuotën e 7 golave në këtë turne, duke u pozicionuar në krye të garës për "Këpucën e Artë" përkrah yjeve si Lionel Messi dhe Kylian Mbappé.
Pas ndeshjes, bomberi norvegjez u shpreh me mjaft vetëbesim për instinktin e tij vrasës para portës:
"Zakonisht, nëse kam një ose dy raste, ato përfundojnë me gola. Nuk e don si e bëj, por gjithçka ka të bëjë me përqendrimin. Mendoj se është një dhuratë nga Zoti."
Haaland shfrytëzoi momentin edhe për t’u dërguar një mesazh frymëzues fëmijëve në vendlindje, duke i ftuar të ëndërrojnë për fanellën e përfaqësueses: "Të luash për Norvegjinë është krenaria më e madhe për një futbollist".
Rrugëtimi historik i Norvegjisë në këtë Botëror do të vijojë të shtunën në Miami, ku në fazën çerekfinale i pret një përballje e zjarrtë kundër Anglisë.
Princess Ingrid Alexandra, who will be Queen of Norway in the future meets with Erling Haaland after Norway’s win vs Brazil. 🇳🇴 pic.twitter.com/kFMGDkQLvT
— World Cup HQ (@WorldCup26HQ) July 6, 2026
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