“20 milionë euro për emergjencat”, Demo: Shumë shpejt paketë mbështetëse dhe bonus për zjarrfikësit në vijën e parë të zjarreve

TIRANË – Qeveria shqiptare po përgatit një ndërhyrje të rëndësishme financiare për të forcuar strukturat e emergjencave civile dhe për të mbështetur trupat operacionale që përballen me vatrat e zjarrit gjatë sezonit veror. Lajmi është bërë me dije nga ministri Demo, i cili detajoi zërat kryesorë të kësaj pakete mbështetëse.
Sipas deklaratës së ministrit, një fond prej 20 milionë eurosh do të investohet dhe do të fokusohet totalisht në logjistikë, duke synuar përmirësimin radikal të infrastrukturës së emergjencave civile në vend. Paralelisht me këtë projekt, Demo njoftoi edhe akordimin e një financimi tjetër prej 10 milionë eurosh, i cili do të pilotohet në një program të ri për transportin urban, si përgjigje ndaj problematikave dhe ankesave të qytetarëve.
Paketë mbështetëse dhe bonus për zjarrfikësit
Në fokus të deklaratës ishte edhe vlerësimi financiar për efektivët që ndodhen në terren në kushte të vështira. Ministri Demo premtoi se shumë shpejt do të lançohet një paketë konkrete mbështetëse për të gjithë punonjësit që operojnë në vijën e parë të rrezikut.
“Bonusi i zjarrfikësve do të shpërndahet për të gjithë ata që luftojnë me zjarret gjatë sezonit”, konfirmoi ministri, duke siguruar se çdo zjarrfikës që angazhohet në operacionet e shuarjes së vatrave gjatë muajve të nxehtë do të përfitojë nga ky shpërblim financiar mbi pagën bazë.
Shënim: Çdo person që mund të përmendet në përmbajtjen e këtij artikulli, mbështetur mbi parimin procedural penal dhe atë universal të prezumimit të pafajësisë, konsiderohet i pafajshëm penalisht, nëse nuk ka ose deri kur të ketë një vendim të formës së prerë.
Shënim: Në disa lajme, imazhet gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd