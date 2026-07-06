Nisin regjistrimet online në e-Albania për klasat e para dhe të dhjeta, Kumbaro: Sistemi qëndron i hapur deri më 31 korrik

TIRANË – Ka nisur zyrtarisht këtë të hënë procesi i regjistrimeve online për vitin e ri shkollor për të gjithë nxënësit që do të ulen për herë të parë në bankat e shkollës në klasë të parë, si dhe për ata që nisin ciklin e mesëm në klasë të dhjetë. Lajmi është bërë me dije përmes një njoftimi në rrjetet sociale nga Ministrja e Arsimit, Mirela Kumbaro.
Sipas njoftimit zyrtar të ministrisë, i gjithë procesi i aplikimit do të kryhet si zakonisht përmes platformës qeveritare e-Albania. Sistemi do të qëndrojë i aksesueshëm për prindërit dhe kujdestarët ligjorë nga dita e sotme, 6 korrik, deri më datë 31 korrik, duke ofruar një dritare kohore prej gati katër javësh për të përmbyllur procedurat e nevojshme administrative.
Autoritetet arsimore u bëjnë thirrje të gjithë prindërve që të respektojnë afatet e përcaktuara dhe të kryejnë regjistrimet brenda këtij muaji për të shmangur vonesat apo mbingarkesën e sistemit në ditët e fundit. Për të lehtësuar procesin, Ministria e Arsimit ka vendosur në dispozicion edhe linket direkte për secilin shërbim në platformë, duke garantuar një procedurë të shpejtë dhe pa vonesa burokratike.
Regjistrimi në klasën e parë https://e-albania.al/ServiceDetails/10117
Regjistrimi në klasën e dhjetë https://e-albania.al/ServiceDetails/10058
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