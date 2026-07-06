Tragjedi në Gjermani: Dy të vdekur nga të shtënat me armë zjarri në Offenburg

OFFENBURG – Një ngjarje e rëndë me pasojë vdekjen e dy personave ka alarmuar autoritetet policore mëngjesin e sotëm në Offenburg, Gjermani. Një incident me armë zjarri ka lënë të vdekur një burrë dhe një grua brenda një kompleksi apartamentesh.
Sipas të dhënave të para, forcat e policisë janë njoftuar dhe kanë ndërhyrë me shpejtësi pak pas orës 09:00 të mëngjesit, pasi banorët e zonës kanë dëgjuar të shtëna të njëpasnjëshme armësh. Me të mbërritur në vendngjarje, efektivët kanë gjetur trupin e pajetë të një burri, si dhe një grua të plagosur rëndë. Kjo e fundit u transportua me urgjencë drejt spitalit, por për shkak të plagëve të rënda të marra, nuk ka arritur të mbijetojë duke ndërruar jetë disa çaste më vonë.
Operacion masiv policor në zonë
Autoritetet gjermane kanë rrethuar menjëherë zonën ku ndodhi ngjarja dhe kanë nisur një operacion në shkallë të gjerë. Zëdhënësit e policisë lokale bënë me dije se pranë skenës së krimit është gjetur dhe sekuestruar një armë zjarri, e cila dyshohet se është përdorur në këtë incident, ndonëse nuk janë dhënë ende detaje teknike rreth saj.
Deri në këto momente, identiteti i dy viktimave si dhe motivet apo rrethanat e plota të kësaj tragjedie mbeten të paqarta për hetuesit. Megjithatë, strukturat e sigurisë kanë qetësuar opinionin publik përmes një deklarate, duke theksuar se situata është nën kontroll dhe se nuk ka pasur apo ka asnjë rrezik të mëtejshëm apo të menjëhershëm për qytetarët e tjerë të zonës.
Shënim: Në disa lajme, imazhet gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd